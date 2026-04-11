豐原五口命案》岳母留言女婿「你要堅強活下去」

涉嫌詐騙豐原王家導致一家五口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

遭到詐騙的台中豐原王姓一家五口命案震驚社會，台中地院預定五月廿日宣判，昨天辯論終結，王家女婿朱男親自到庭陳述，拿出手機中岳母傳給他的最後遺言，成為整場最沉重的控訴。

朱男哽咽控訴︰這不是單純的輕生

「這不是一場單純的輕生。」朱男語氣堅定卻難掩哽咽表示，外界將事件簡化為輕生，對家屬而言是另一種傷害，他們在走到最後之前，從來沒有放棄活下去的念頭，家人是在長期壓力與逼迫下，被推向無路可退的絕境，「如果有選擇，誰會做出這種決定？」

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王家女婿轉述王家母親留給他的最後訊息時，數度停頓，強忍情緒，王母寫道：「對不起，你要勇敢面對，堅強活下去，後事簡單處理，謝謝你叫我媽媽，來世再聚，勇敢，堅強！」

朱男說，家人在事發到離開之間，一直努力撐著、想辦法解決問題，但在接連不斷的金錢壓力與言語威嚇下，最終仍被逼到崩潰邊緣，他希望法院能看見這段過程，而非僅以結果論斷。

本案起於四十五歲「李團長」李惠雯，以「團購投資」與「刷卡購買黃金抽佣金」等話術吸引投資，對外宣稱每月可穩定獲利十％，實際卻是典型龐氏騙局，王家姊妹與母親先後投入資金，前後被詐騙約七五二萬，連同另七名被害人共遭詐一五三六萬元。

隨著資金被挪用、債務壓力與催討款項不斷加劇，王家人最終不堪精神壓力走上絕路，案件曝光後震撼社會。檢方痛批李女手段惡劣，依違反銀行法、詐欺及恐嚇等罪嫌起訴，具體求處十五年以上徒刑。

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