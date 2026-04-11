劉冠軍侵占近2億 逃中免訴／投敵或遭滅口？下落成謎

侵占國安密款近兩億元的劉冠軍潛逃中國，追訴時效屆滿，免訴定讞。 （資料照）

前國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍因涉嫌侵占國安局「奉天專案」秘密經費及孳息近二億元，並於二〇〇〇年潛逃出境至中國，一審、二審法官認均判處免訴。檢方上訴後，最高法院認定，劉被訴的追訴權時效於二〇二五年四月廿一日完成，上訴駁回，免訴確定。

起訴指出，劉冠軍職掌「奉天專案」秘密經費，因其知悉經費收支並未納入正常內控機制，於辦理歸墊專案公款基金後，涉嫌陸續以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款餘款近二億元，並於二〇〇〇年涉嫌攜帶機密資料從新竹搭乘漁船偷渡前往中國，我方發布通緝。

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台北地院審理時，認為劉冠軍所犯，為修正前的貪污治罪條例，追訴權時效為廿年，不過劉於審判前因逃亡被通緝，致使審判停擺，時效應加計因通緝而停止的追訴期間之四分之一，認定其追訴權時效應於二〇二五年二月廿四日完成，判決免訴，可上訴。

高等法院認定一審以檢察官就本件追訴權時效已完成，依刑事訴訟法第三〇二條第二款規定，對劉冠軍諭知免訴判決，並無不當，應予維持，判決駁回檢方上訴，仍判免訴。檢方上訴後，最高法院認為二審判決並無違誤，駁回上訴，劉冠軍免訴確定。

據了解，劉冠軍當年涉擅自影印「奉天」、「當陽」、「明德」等多項極機密文件後逃往中國，還投敵協助中國解讀資訊；當時另傳出，有退休政壇人士不希望被牽連，花上億元找黑道要對劉不利，後來即盛傳台灣知名黑幫發出「追殺令」，劉長年未現身，下落成謎。

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