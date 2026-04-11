假冒股市名人帶操盤設陷阱／騙光退休師5千多萬 警逮21人

詐騙集團透過人工操控後台數據，讓受害教師見到帳面資產每日暴增，甚至顯示已獲利2.5億元的驚人數字。（記者鄭景議翻攝）

台北市六十多歲的退休男教師，去年五月間落入詐騙集團設下的假投資陷阱，誤信詐騙集團偽裝的股市名人李蜀芳推薦，不但抵押房地產借款二千多萬元，更賠上畢生積蓄，總共五千多萬元全遭騙光。刑事警察局偵一大隊第二隊接獲報案後展開追查，逮捕指揮境內成員取款及洗錢的主嫌郭祈峰等二十一人，依詐欺、組織犯罪及洗錢防制法送辦。

在台指揮主嫌等4人收押

檢警調查，該詐團於臉書等社群平台投放大量廣告，惡意冒用財經專家李蜀芳名義，誘騙民眾加入Line投資群組，集團成員在群組內分飾多角，營造老師親自帶路、精準操盤的假象。

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被害男教師在指引下下載假投資APP，集團透過人工操控後台數據，讓教師見到帳面資產每日暴增，甚至顯示已獲利二點五億元的驚人數字，進而配合集團派遣的股務經理多次面交現金及黃金儲值，直到欲領取獲利被要求加繳數千萬手續費，才驚覺受騙報警。

須繳數千萬手續費才驚覺上當

警方鎖定三十三歲郭祈峰與其弟涉有重嫌，發現郭姓兄弟平時無正當工作，出入都開名車、吃豪奢餐廳、上酒店，生活極其奢糜。去年九月至今年初，警方前往高雄市三民、左營區一帶精華地段新大樓查緝，陸續逮捕郭姓兄弟等二十一人，並在郭姓兄弟檔住處查扣保時捷凱燕跑車、賓士轎車、十二個名牌包及現金三十九萬餘元等贓證物，依法移送檢方偵辦，郭姓兄弟及收水頭、假幣商等四人遭聲押獲准。

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