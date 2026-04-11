防合法消失 收容替代處分補漏

移工賣帳戶助詐騙，判刑前已出境制裁落空。（記者林嘉東攝）

律師歐蕙甄︰涉詐移工均境管 建立跨單位通報窗口

詐騙集團近年鎖定失聯移工，除網羅擔任車手，並大量收購其帳戶，警方好不容易逮到人，竟出現「人已遣送、判決書變廢紙」的窘境。針對行政遣送與刑事偵審脫節的問題，律師歐蕙甄與相關部門官員認為，應修法以「收容替代處分」方式補漏。

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曾任檢察官的觀希國際法律事務所律師歐蕙甄表示，會發生被告「合法消失」的情形，主因在於強制處分未及時啟動；在政府全力打詐期間，針對失聯移工涉及洗錢案時，全國各地檢署應統一「限制出境」的處分，並建議政府建立跨單位通報窗口，一旦移民署抓到涉及刑案的失聯移工，在司法機關尚未發布限制出境時，應暫緩遣返，才能解決司法與移民制度斷裂引發的判決無效現況。

曾在移民署專勤隊執法的官員指出，現行「入出國及移民法」第卅六條的制度缺陷，現行遣返前十日的通報僅屬「形式通知」，在目前司法案量爆增下，檢院根本無法在極短時間內完成起訴或判決；建議應研究修正移民法第卅八條，將「涉及刑案之外國人」正式納入「收容替代處分」對象，讓行政機關具備裁量權，將涉案人責付給在台親友或NGO團體監管，而非急於遣送，確保刑事訴訟程序能順利執行。

警建議︰移工失聯即凍結帳戶

除了法制修補，警界人士建議「制度性聯動」防堵策略，一旦雇主通報移工失聯，行政機關應同步通報金融機構凍結該移工帳戶；唯有從源頭讓帳戶在失聯當下「即刻失效」，讓詐團買到的帳戶成為無用的「死帳戶」，才能從誘因端斬斷犯罪工具鏈，而透過跨部會協作縫合行政與司法缺口，才能落實打詐效能，捍衛司法公信力。

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