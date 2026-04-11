司法行政漏洞 助詐移工未判刑先遣返

移工未判刑先遣返示意圖 （本報製圖）

形同官方保送離台 民刑事都成空 被害人求償無門

一名印尼籍移工SETIAWAN被控以一萬元代價，將銀行帳戶與金融卡賣給詐騙集團，導致三名民眾受騙，基隆地院依違反洗錢防制法將他判刑四月、併科罰金一萬元，要求執行期滿後驅逐出境，但這項判決面臨無法執行的窘境，因被告早在判決出爐前四個月，便由移民署遣送出境，判決書的處分淪為空言，被害人更是求償無門。

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賣帳戶「小案」未境管

一名資深警務人員表示，本案最令人扼腕的是，判決書主文雖載明「執行完畢後驅逐出境」，但被告早在判決生效前已出境；司法對於觸犯輕微刑事案件的失聯移工，常常做出限制出境處分，本案賣帳戶給詐團，害三位民眾受損十一萬多元，也被認為是「小案」而未限制出境，加上移民署的行政作業方式，以致在行政、司法部門形成雙重漏洞，致讓犯下刑案的移工，在刑案未出爐前得以「合法出境」，宛如我國官方直接「保送」犯案移工離台。

該名移工受雇來台打工，於二〇二二年九月失聯，失聯期間的二〇二四年二月，以一萬元代價把銀行帳戶賣給詐團；基隆地院雖在同年十一月依法做出判決。但依內政部移民署資料顯示，該名移工早在判決前的二〇二四年七月十一日已出境。

移民署指出，依「入出國及移民法」第卅六條規定，移民署針對涉及刑案的移工，會函知地檢署詢問是否要限制出境，若在法定十天期限內未獲回覆，便須依法執行遣返；台北收容所也曾於二〇二四年六月函詢基隆地檢署，但在法定期限內未得到回應，遂依規將人送回印尼。

目前實務上，移民署依現行法規執行遣返程序，行政作業往往快於刑事審理，造成法律制裁無法落實，無辜被害人也求償無門。對於本案，基隆地檢署昨天表示，需待調閱卷宗後方能正式回應。

9.3萬失聯移工成詐團招攬對象

據統計，全台失聯移工累計至今年二月有九萬三千多人，去年查獲逾期或行蹤不明移工有兩萬五千三百五十人；詐騙集團看準這點，透過 TikTok、臉書社團等，以「一萬元代價」散布收購訊息，失聯移工極易受誘淪為詐團洗錢工具及詐團共犯。

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