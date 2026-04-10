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    刑事局提供情資給泰國皇家警察總署／竹聯幫車手 泰國邊境落網押回

    2026/04/10 05:30 記者邱俊福／台北報導
    刑事局國際科幹員自泰國押返蔣姓、黃姓兩名通緝犯。 （記者邱俊福翻攝）

    刑事局國際科幹員自泰國押返蔣姓、黃姓兩名通緝犯。 （記者邱俊福翻攝）

    竹聯幫弘仁會台南分會成員蔣囷祐，因擔任詐欺取款車手，在全台提領贓款，涉及詐欺、洗錢等八案，前年潛逃柬埔寨後，陸續遭各地檢署及地方法院發布通緝，上月間他與另名犯下販毒、強制性交案遭通緝的黃姓男子，採陸路入境泰國時，刑事警察局國際科協請泰國皇家警察總署移民總局幫忙逮捕二人，昨天順利押解返台歸案。

    黃男遠端操控國內販毒

    刑事局國際科表示，三十三歲蔣男為竹聯幫弘仁會台南分會成員，自二〇二三年起涉嫌擔任詐欺取款車手，受犯罪集團指揮於全台各地領取詐騙款項，蔣男遭查獲後竟於前年潛逃柬埔寨藏匿，並經常透過陸路遊走泰國，隨後因詐欺、洗錢等八案，遭各地檢署及地方法院發布通緝。

    二十九歲黃男涉嫌販賣依托咪酯毒品，被查獲後於二〇二三年潛逃柬埔寨，仍遠端操控國內成員實施販毒犯罪，且他還另外犯下強制性交罪，被判處有期徒刑八年十月定讞，共計遭桃園地檢署及桃園地院發布毒品、強制性交等三案通緝。

    我方追蹤獲知，黃男與蔣男均經常遊走於泰國和柬國，上月間國際科獲報，二人又從柬國循陸路入境泰國，經與泰國皇家警察總署移民總局合作，順利在泰國邊境將二人逮捕。

    二人落網時拒絕返國，但經刑事局國際科駐泰國聯絡組與泰國皇家警察總署移民總局協調，昨天成功押解回台歸案。

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