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    首頁 > 社會

    A走北投慈航寺善款7千多萬 神鬼住持寺庫當私庫 檢求重刑

    2026/04/10 05:30 記者張文川／台北報導
    北投「慈航寺」住持釋常禪把寺庫當成私庫，侵占寺方7044萬餘元，士林地檢署昨依公益侵占罪起訴，建請從重量刑；圖為士林地檢署外觀。（資料照）

    北投「慈航寺」住持釋常禪把寺庫當成私庫，侵占寺方7044萬餘元，士林地檢署昨依公益侵占罪起訴，建請從重量刑；圖為士林地檢署外觀。（資料照）

    台北市北投「慈航寺」住持釋常禪宛如神鬼住持，二〇一八年起把寺庫當成私庫，長期挪用於個人投資、放款、甚至打算建置電視台及選舉之用，直至上月間才曝光，士林地檢署認定釋常禪侵占寺方七〇四四萬餘元，昨依公益侵占罪起訴，建請從重量刑。

    士檢指出，釋常禪綜理寺方財務，無視信眾捐款、法會費、塔位、點燈及香油錢等皆應專款專用於寺務或慈善用途，多次指示會計轉至他的帳戶再轉出，包括挪用一五〇〇萬元支付期貨投資方案、與人簽訂私人借貸合約、放款二一三九萬元給數名信徒、解約一四〇〇萬元定存借給自己兼住持的一處淨苑、投資二千萬元欲開發APP軟體、建置電視台及用於選舉等，連十一萬多元小型工程因瑕疵獲退費一半，也占為已有。

    士檢認定釋常禪身為住持，滿口佛理卻利慾薰心，將善款視為個人金庫中飽私囊，截至起訴時仍有侵占或挪用的九〇一八萬元未歸還，遂從重求刑。

    檢方認為女會計受住持指示而犯案，犯後態度良好，予以緩起訴；其他經手或收受錢財五人不知款項是寺款，獲不起訴處分。

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