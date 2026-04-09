炒股削逾2億 Peter陳被起訴求刑16年

台北地檢署近日偵結，認定陳建霖等人違反證券交易法等罪，提起公訴，並求處16年以上徒刑。（資料照）

被通緝 陳建霖冒名躲查緝

曾捲入和旺禿鷹等多起炒股案的股市炒手陳建霖（綽號Peter陳）十多年前被多個司法機關通緝，他卻利用江姓男子身分躲避查緝，並於二〇一五年至二〇一九年間與友人李明遠、業務員吳思函等人分波段炒作上市公司兆勁科技股票，獲利逾兩億元。台北地檢署認定陳建霖等人違反證券交易法等罪，昨提起公訴，並對陳具體求處十六年以上徒刑。

檢調查出，陳建霖被通緝後，為方便藏匿，透過許姓友人找江男協助，到金門縣金寧鄉以換發身分證名義，把江的照片換成陳男照片，協助陳躲避追緝，更利用江男身分成立公司。

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據悉，陳男曾涉入唐鋒股票、和旺禿鷹等多起重大炒股案被通緝，檢調於二〇二四年九月間，在台北將他逮捕到案，現仍服刑中。

檢調分析發現，二〇一五年至二〇一九年間，兆勁科技公司股價曾遭人為炒作，追查發現股市炒手李明遠於二〇一五年至二〇一六年期間，大量買賣友旺科技公司（於二〇一八年更名為兆勁科技公司），獲利近一五〇〇萬元。

陳建霖與業務員吳思函則自二〇一七年起至二〇一九年止，分三波炒作兆勁股價，一度將股價從一二．八五元炒高至四一．二元，共獲利逾兩億元。

李明遠應訊時否認犯行，但檢察官卻查出，李曾擔任過營業員，熟知相關法規，且曾幫陳建霖墊付款項，因此認定他涉犯操作證券交易價格等罪，將他起訴，並具體求處有期徒刑四年六月。

檢察官認為，陳建霖冒名躲避司法機關查緝，且與吳思函共謀，炒作兆勁科技股價，獲利逾兩億元，且於應訊期間，消極不配合，態度惡劣，故依涉犯操作證券交易價格、違反戶籍法等罪，將陳提起公訴，並具體求處十六年以上徒刑；配合炒股的吳思函依操作證券交易價格等罪起訴，另提供身分的江國益則依違反戶籍法起訴。

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