擋刀救童正義哥︰隨機砍童應終身監禁

林男（左）為維護女童挨刀重傷，經搶救後出院，他與妻子感謝各界關懷 與鼓勵。 （資料照）

苗栗市男子邱明治去年十月在街頭隨機砍傷兩名國小女童及林姓男子，犯下三項殺人未遂罪，被法院判應併執行有期徒刑廿九年。被害人之一的林姓男子為保護徐姓女童逃離而遭砍傷，被外界稱為「正義哥」。對於判決結果，林男表示，邱男是累犯，且此次隨機攻擊對象包含學童與無辜路人，危害社會安全，應判無期徒刑且不得假釋，以避免日後再度危害他人。

林男在法庭上也向法官表達，這並非原諒與否的問題，而是若對方再犯，將使他感到自己如同「幫凶」。

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林妻也指出，邱男被判廿九年徒刑，若服刑過半，即可能申請假釋，刑度未能符合期待，也難以發揮嚇阻效果，因此將與律師研議提起上訴。她表示，此案引發全國高度關注，且案發後各地陸續出現類似隨機攻擊事件，造成社會恐慌，若司法未展現足夠嚇阻力，恐難讓民眾信服。

談及目前身體狀況，林男表示，他當時遭邱男從背後及側胸各刺一刀，傷及橫膈膜、肝臟與肺臟，雖經治療後保住性命，但身體機能已受到影響，只要天氣冷熱變化便容易咳嗽，體力也無法恢復到受傷前的狀態，目前僅能從事較輕度的運動。

永久創傷 無法再打籃球

林男於高中時期是籃球校隊中鋒，十分熱愛籃球運動，過去常打球維持體能，但如今已不適合從事激烈運動，對生活及工作皆造成影響。他也已提出民事求償，向邱男求償六十萬餘元，以彌補身心與生活上的損失。

此案前經苗栗地檢署偵結起訴時，檢方認定邱男涉犯三次殺人未遂罪，均具體求處無期徒刑。對於一審判決結果，檢方表示，將待收到完整判決書後，再研議是否提起上訴。

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