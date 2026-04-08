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    首頁 > 社會

    吸毒後 在苗栗街頭揮刀 隨機砍傷3人 判刑29年

    2026/04/08 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    男子邱明治去年10月吸食安非他命毒品後，在街頭隨機砍傷3人，苗栗地方法院判處有期徒刑29年。（資料照）

    男子邱明治去年10月吸食安非他命毒品後，在街頭隨機砍傷3人，苗栗地方法院判處有期徒刑29年。（資料照）

    四十九歲男子邱明治去年十月二日吸食安非他命毒品後，將利刃以黑色膠帶捆綁於左手，騎機車在苗栗市街頭隨機尋找殺害對象，當街砍傷兩名放學途中的國小女童及一名五十歲林姓男子，三人皆受重傷，所幸經治療後均已出院。苗栗地方法院審理認定，邱男犯三次殺人未遂罪，判處有期徒刑廿九年。

    出獄未滿7個月就犯案 加重其刑

    合議庭指出，邱男行兇時行動敏捷，犯案後還與警方對峙拒捕，在偵審過程中清楚交代犯案動機與經過。經綜合判斷，邱男因情緒管理能力不佳，無法妥善調適負面情緒，加上施用毒品後衝動犯案，但其犯案時的辨識能力與控制能力並未達喪失或顯著降低程度，因此不符合減刑或免刑條件。

    此外，邱男曾於二〇一六年間因殺人未遂案件入監服刑，至二〇二五年三月執行完畢，出獄未滿七個月即再犯此案，構成累犯。合議庭認為邱男對刑罰反應力薄弱且具特別之惡性，具高度再犯風險，依規定加重其刑。

    攻擊學童 引發社會恐慌危害甚鉅

    合議庭認為，邱男在光天化日下於公共場所隨機攻擊學童及路人，犯罪手段殘忍，導致被害人身心遭受重大傷害，引發社會恐慌，犯罪危害甚鉅。此案雖未造成死亡，屬未遂犯，依法得減輕刑度，且邱男在審理中坦承犯行並多次致歉，表現悔意，但考量其前科紀錄、犯案情節嚴重程度，及維護社會安全與預防犯罪等因素，在法定卅年有期徒刑上限內，量處應執行刑廿九年，全案可上訴。

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