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    首頁 > 社會

    通緝犯自駕小艇回台罕見 不排除模仿

    2026/04/07 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    海巡署守望哨人員加強沿海岸際監控，防範動力小艇搶灘偷渡事件再發生。（民眾提供）

    海巡署守望哨人員加強沿海岸際監控，防範動力小艇搶灘偷渡事件再發生。（民眾提供）

    一名台籍通緝犯自駕動力小艇直奔台南海岸搶灘，被懷疑可能是模仿中國人士操艇來台的模式。海巡署表示，過去通緝犯多為潛逃出境，極少自駕小艇冒險返台，此次李姓通緝犯的作法實屬罕見；為嚴防有心人士以為可循此一模式偷渡抵台，海巡署已全面加強防範，將防範小型目標偷渡列為當前勤務重點，並透過引進高科技設備與提高檢舉獎金等具體作法，全力守護國境安全。

    海巡建置無人機及智慧監控防堵

    以往這類偷渡客大多搭乘漁船，或前往金門與澎湖等外離島，直接使用僅能短距離航行的動力小艇闖關非常罕見；海巡署正密切注意此案，是否受到過去其他偷渡案例啟發，並積極強化勤務部署以防範類似手法的模仿效應。

    海巡署防制偷渡，正依據海洋委員會政策指導，全力執行「海空一體，精銳海巡」計畫，透過「強化國土安全韌性特別條例」等預算，推動岸海勤務「科技轉型」，規劃建置近、中、遠程無人機，並針對岸海盲區，部署全方位紅外線、環島智慧監控、港區監視系統；同時導入AI智慧決策功能，強化指管應變效益，全面提升海上目標自動告警及掌握應處的能力。

    海巡署表示，已將防範小型目標偷渡，列為當前勤務重點，積極強化勤務部署，導入科技設備輔勤，提升整體勤務能量。考量「海巡人力有限，全國民力無窮」，已提高海上案件檢舉獎金，凡提供偷渡情資者，每人最高可獲得五萬元獎金，鼓勵民眾踴躍提供走私偷渡等犯罪線索，共同守護國境安全及海域治安。

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