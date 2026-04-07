「戰地醫生」死灰復燃 掰困戰區騙匯款

警方查看馮女的證件、手機、隨身物品。（記者徐聖倫翻攝）

常見的「戰地醫生」、「維和部隊」愛情詐騙手法，在沉寂一段時間後，近期隨美伊局勢升溫再度死灰復燃。警方分析，詐騙集團極其擅長捕捉國際時事，利用近期美、伊兩國軍事對峙、荷姆茲海峽封鎖等真實新聞，將虛構的「受困戰區」情節編織得真假難辨，大幅提升被害人的信任度。

​警方指出，這類詐騙的核心在於「心理控制」與「資訊不對稱」，詐團先在交友軟體物色目標，並利用AI生成高度逼真、充滿陽剛氣息的軍官或軍醫照片，每日溫情攻勢建立信任。待受害者墜入愛河，便拋出「包裹遭扣」、「急需醫療費」等藉口，配合即時的中東戰事新聞，讓被害人產生「若不匯款對方恐命喪沙場」的焦慮感，進而落入圈套。

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警方粗略統計，美伊戰爭爆發後「假交友詐騙」的報案數有明顯攀升，近三個月內涉及「戰地特殊身分」的詐騙案件量較去年同期增長約二至三成。詐團會刻意同步國際媒體報導，當新聞播報戰況時，那位「異國情人」便會同步傳送「炸彈在身邊爆炸」、「通訊即將中斷」等危急訊息，利用被害人護愛心切，在極短時間內誘騙其轉帳。

​這波「戰火詐騙潮」的單筆受騙金額較以往更高，詐團宣稱戰區局勢混亂、正規通訊遭切斷，必須透過「特殊管道」或「加密貨幣」支付運費與保險金，導致被害人往往在驚慌之下，未及思索便將積蓄匯入人頭帳戶。

​警方呼籲，網路交友若提及「海關扣貨」、「代墊罰金」等關鍵字，百分之百是詐騙。民眾應秉持「未見面、不匯款」原則，若對未謀面的異國情人請求有疑慮，應立即撥打一六五反詐騙專線，別讓寶貴的血汗錢變相資助了詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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