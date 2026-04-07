包出國再面試 9成9是詐團「豬仔專車」

從柬埔寨被救回的台人。（資料照）

屏東地方法院近日針對柬埔寨人口販運案做出重判，葉姓主謀遭處十一年重刑。雖然法網恢恢，但看在辦案員警眼中，這不只是案件的終結，更是血淋淋的教訓。屏東縣警局刑警大隊特別藉此案呼籲，在社群看見「海外高薪、包吃包住」的夢幻工作時，請多想一秒，這可能是你人生的轉折點。

詐團眼裡 人不是員工而是商品

「在詐團眼裡，人不是員工，而是標價數萬美金的商品。」警方指出，為了讓被害人上鉤，人蛇集團慣用的手法已從早期的暴力脅迫，轉向更細膩的「心理攻勢」。他們利用年輕人渴望經濟翻身，甚至因失業困頓而產生的焦慮，編織出「文書處理、博弈客服、月入五萬」的假象。然而，一旦踏出國門，護照被沒收、行動被限制，原本期待的「高薪」變成永遠償還不完的「賠付」，等待他們的只有電擊棒與「小黑屋」。

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屏東縣警局刑警大隊語重心長地歸納出以下三大陷阱徵兆，呼籲家長與青年務必警覺。第一是異常的門檻與報酬：「不需要任何專業技能、不用學歷，卻月入數萬且包機票食宿。」警方強調，天下沒有白吃的午餐，當條件好到「不真實」時，那絕對是假的。

第二是「先出國、後面試」的邏輯陷阱。正規海外求職必然有繁瑣的簽證與面試流程，凡是打著「先飛過去再面試」、「一條龍包辦出國」旗號的，九成九是人口販運集團的「豬仔專車」。第三則是通訊監控與「報喜不報憂」，若孩子出國後通訊不穩定，或雖然有聯絡但語氣怪異、始終宣稱過得很好卻無法視訊，家長就應高度懷疑其人身自由已遭到控制。

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