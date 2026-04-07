為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    包出國再面試 9成9是詐團「豬仔專車」

    2026/04/07 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    從柬埔寨被救回的台人。（資料照）

    從柬埔寨被救回的台人。（資料照）

    屏東地方法院近日針對柬埔寨人口販運案做出重判，葉姓主謀遭處十一年重刑。雖然法網恢恢，但看在辦案員警眼中，這不只是案件的終結，更是血淋淋的教訓。屏東縣警局刑警大隊特別藉此案呼籲，在社群看見「海外高薪、包吃包住」的夢幻工作時，請多想一秒，這可能是你人生的轉折點。

    詐團眼裡 人不是員工而是商品

    「在詐團眼裡，人不是員工，而是標價數萬美金的商品。」警方指出，為了讓被害人上鉤，人蛇集團慣用的手法已從早期的暴力脅迫，轉向更細膩的「心理攻勢」。他們利用年輕人渴望經濟翻身，甚至因失業困頓而產生的焦慮，編織出「文書處理、博弈客服、月入五萬」的假象。然而，一旦踏出國門，護照被沒收、行動被限制，原本期待的「高薪」變成永遠償還不完的「賠付」，等待他們的只有電擊棒與「小黑屋」。

    屏東縣警局刑警大隊語重心長地歸納出以下三大陷阱徵兆，呼籲家長與青年務必警覺。第一是異常的門檻與報酬：「不需要任何專業技能、不用學歷，卻月入數萬且包機票食宿。」警方強調，天下沒有白吃的午餐，當條件好到「不真實」時，那絕對是假的。

    第二是「先出國、後面試」的邏輯陷阱。正規海外求職必然有繁瑣的簽證與面試流程，凡是打著「先飛過去再面試」、「一條龍包辦出國」旗號的，九成九是人口販運集團的「豬仔專車」。第三則是通訊監控與「報喜不報憂」，若孩子出國後通訊不穩定，或雖然有聯絡但語氣怪異、始終宣稱過得很好卻無法視訊，家長就應高度懷疑其人身自由已遭到控制。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播