誘台人赴柬詐騙 屏東人蛇重判11年

從柬埔寨被救回來的台人回國後緊抱警方表示感謝。 （資料照）

4人被騙 凌虐、電擊、威脅賣器官

屏東男子葉上毅、陳啟文加入跨國詐欺集團，專門負責在台灣誘騙求職者，再販賣至柬埔寨從事詐騙犯罪。二〇二二年計有四人被騙，其中三人在柬埔寨被扣留護照、限制自由，甚至遭毆打，直到被救出。屏東地方法院依買賣人口等罪，重判葉上毅有期徒刑十一年、陳啟文七年四個月。

柬埔寨詐欺集團成員葉上毅、陳啟文負責在台灣執行招募、接送、協助申辦護照、監視被害人及機場送機等工作，佯稱出國擔任文書，工作輕鬆、月薪四至五萬元等條件，誘騙黃姓男子前往柬埔寨，並將其販賣給詐欺集團。黃男護照遭扣留，且被限制人身自由，工作期間未曾領取報酬，被迫從事虛擬貨幣情感詐騙，曾遭電擊、毆打，還被威脅若工作表現不佳將被「賣器官」。

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葉上毅另以出國從事博弈工作、底薪高、包吃包住為由，誘騙范姓青年搭機前往柬埔寨，並以七萬元將其販賣給詐欺集團。范男抵達後才知被迫加入詐欺集團，不但遭限制人身自由，也被限制使用手機，曾親眼目睹同事因聯絡外界求救而遭電擊。范男被迫在臉書刊登廣告，誘騙台灣人出境工作，後因績效不佳，接連遭轉賣至「中國城」園區內某詐欺集團，持續從事虛擬貨幣情感詐騙。直至同年九月，因當地園區裁撤台灣籍受雇者，始得返國。

績效不佳就被轉賣至中國城

葉上毅亦詐騙在線上遊戲認識的莊姓網友，得知莊男甫出獄且經濟困難後，招募其出國工作，佯稱可至國外從事博弈網站客服，月薪六萬元、朝八晚五、假日休息等條件，誘使莊男同意前往。但莊男後來察覺有異，遂捨棄行李逃離旅館，未被成功誘出國。

另外，謝姓女子在網路上看到招募出國工作的廣告後，與葉上毅以LINE聯繫。葉上毅佯稱可至泰國從事文書工作，底薪每月一千美元等條件，誘騙謝女前往柬埔寨，並將其販賣給詐欺集團。謝女因請求在台友人協助報警，遭公司發現後被毆打；又因績效不佳，接連遭轉賣至「中國城」園區內某詐欺集團，被迫從事虛擬貨幣情感詐騙。直至二〇二二年九月，因當地園區裁撤台灣籍受雇者，始得返國。

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