金門623年古蹟 陳顯墓遭敲開大洞

陳氏宗親祭拜陳顯墓，發現墓龜部分遭到破壞。 （民眾提供）

陳氏宗親掃墓驚見吉穴墓龜遭破壞 不排除盜墓

金門縣定古蹟、距今六二三年歷史的陳顯墓，昨天被家屬發現遭到破壞，墓體頂部被敲開一個大洞，不排除盜墓的可能性，金門縣文化局進場實勘，從外觀初步判定墓室未受損，不過，破壞古墓的行為已觸犯文化資產保存法的毀損古蹟罪，至於是否有物品遺失，由警方進一步釐清中。

請繼續往下閱讀...

文化局：墓室初判未受損

陳氏宗親昨天前往祭拜時，發現陳顯的墓塚後方遭到破壞，整個頂部被敲開一個大洞，旁邊還有一個小圓鍬，當下參與祭祀的金門下坑六郎公派下陳氏宗親會等人非常憤怒，直指數百年的古墓遭嚴重破壞，慘不忍睹，該宗親會總會理事長陳滄江立刻向警方報案。

金門縣府文化局長陳榮昌聞訊趕赴現場，會同文化局古墓普查計畫主持人陳炳容、共同主持人曾逸仁進行會勘，初步了解，陳顯墓是「墓龜」的外層遭到破壞，由於近日雨勢不停歇，暫時無法判斷是否傷及棺槨，初判沒有破壞到墓室。

不過，陳炳容等人從墓龜遭破壞情形研判，不排除歹徒準備向下開挖，但過程中遇到堅硬的石板受阻；至於是否有物品失竊，有待與陳氏宗親釐清。

是否有物品失竊待釐清

曾逸仁說，由於現場仍有積水，細部情形待積水清除後，今天再前往現場會勘，確認古墓實際受損情形。

陳榮昌表示，陳顯墓是縣定古蹟，破壞古蹟的行為已經涉犯文化資產保存法的毀損古蹟罪，文化局一定協助追查到底。

文化局指出，金門地區保存眾多歷史古墓，其中，國定古蹟多設有監視設備並定期巡查，縣定古蹟則委由金門大學執行巡檢，如發現異常會立即通報處理，以維護文化資產安全。

金門民風純樸，尤其重視慎終追遠，正值清明掃墓時節，盜墓在傳統民俗中屬重大禁忌，祖墳遭毀更是一大忌諱，恐破壞風水寶地格局，族人聞之痛心不已，期盼警方盡快逮人。

金門縣警局金湖分局表示，陳顯墓地點位於金湖鎮後園南側濱海處，人煙罕至，已調閱沿路監視器，並對相關人員展開訪查。

金門三級古蹟陳顯墓遭破壞，警方鑑識人員前往採證。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法