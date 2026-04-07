美伊戰事成詐團誘餌 遇戰地軍醫詐騙 及時報警護住174萬

警方在板橋火車站一樓女廁周邊部署警力，當場將馮姓女車手女制伏，並查扣作案手機一支。（記者徐聖倫翻攝）

近期美國與伊朗局勢緊張，國際戰事竟成詐騙集團騙取同情心的籌碼！詐團成員在交友軟體上假裝是「伊朗戰地軍醫」，向北市葉姓女子佯稱運送物資的包裹遭海關扣押為由，先後誘騙葉女交付金錢。新北市警局新莊分局接獲報案，與被害人聯手設局，在板橋火車站女廁內，將正準備收取百萬贓款的馮姓女車手逮捕送辦。

佯稱包裹遭海關扣押 誘騙交付金錢

據了解，葉女二月透過網路交友軟體認識該名「軍醫」，對方利用美伊戰事緊張的背景，將自己包裝成在槍林彈雨中救人的英雄，營造出急需將重要物件寄回台灣安置的假象。對方聲稱包裹被扣留在杜拜海關，必須支付高額關稅及罰金才能領取，葉女一時心軟，遭詐走十七萬元。

請繼續往下閱讀...

​詐團食髓知味，變本加厲再次要求葉女準備高達一百七十四萬元的「稅金」，所幸葉女此時驚覺有異，懷疑遇上「跨國戀情詐騙」，連忙向新莊警分局報案。警方獲報後組成專案小組著手偵辦，決定用計請君入甕，要求葉女假意與對方約定在人潮往來眾多的板橋火車站進行交易。

警攜手被害人用計 埋伏逮捕女車手

上月廿三日上午十時許，警方在板橋火車站一樓女廁周邊部署警力，四十三歲馮姓女車手現身向葉女索取現金時，埋伏的員警一擁而上，當場將馮女制伏，並查扣作案手機一支。馮女承認受僱於詐團，但詐團詳細背景她則不知。警詢後，依詐欺罪嫌將馮女移送法辦，警方也將持續溯源追查幕後的跨國詐騙集團共犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法