如何有效蒐證》噪音蒐證關鍵︰使用合規工具 修正背景音量

女子控鄰居養鳥噪音，飼主稱文鳥叫聲小；業者也指音量不大。圖為示意圖，與本案無關。（記者王俊忠攝）

台南陳姓女子控訴鄰居蔡女養鳥，鳥叫聲影響安寧，求償遭法院駁回。律師施志遠指出，依《噪音管制區劃定作業準則》規定，我國噪音管制區依土地使用現況、行政區域、地形地物及人口分布，劃分為第一類至第四類噪音管制區，並依日間、晚間、夜間區分可容許的不同分貝標準。倘若行為人持續製造超越一般人社會生活所能容忍之聲響，即有可能被認定為侵害他人「居住安寧權」，而須負擔賠償責任，但對噪音的舉證方法是關鍵。

施志遠建議，民眾蒐證時應使用符合國家標準的噪音計，並依《噪音管制標準》第三條所列之測量高度進行測量，適度修正背景音量，以避免所錄製的音檔不符合檢測聲音分貝的規定，遭法院認定無效而徒勞無功。

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施志遠表示，在本案中，原告陳女雖主張被告蔡女製造的聲響及其所飼養鳥類的叫聲，已超出管制音量標準值。然而法院審理後認定，原告所提出的錄音檔案存在外界環境音，且分貝儀、錄音方式及噪音測量環境，亦無法認定符合政府環保機關檢測聲音分貝的專業規定，因此無從判定現場聲響的實際分貝數值是否已超出管制標準，從而判決原告陳女敗訴。

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