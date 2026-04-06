嫌鄰養鳥太吵害失眠 求償10萬敗訴

女子控鄰居養鳥噪音，飼主稱文鳥叫聲小；業者也指音量不大。圖為示意圖，與本案無關。（記者王俊忠攝）

法官︰錄音混雜環境音 分貝測量不合規

陳姓女子控訴鄰居蔡女養鳥，鳥放到房子二樓前陽台、叫聲變尖銳，多次受到驚嚇。蔡女還長期製造其他聲響噪音，害她失眠到精神科就診，要求償精神慰撫金十萬元；蔡女反駁。台南地院指出，兩人住處是南市第二類噪音管制區，陳錄音檔除了鳥叫、還有環境音，鳥叫聲分散在白天，且檢測分貝儀未證明符合政府環保部門專業規定，判陳女敗訴。

陳女主張，從二〇二五年九月間，蔡女把鳥放在房子二樓前陽台、叫聲尖銳，多次受到驚嚇。此外，蔡女長期製造拖椅子、敲打、大聲放音樂等噪音，嚴重妨害其居住安寧致睡眠品質差、失眠，還到精神科就診，為此提告求償。

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蔡女駁說，養了六隻鳥，三隻養在房間、三隻養在陽台，但鳥叫聲正常，其中「文鳥叫聲很小，且都是早上叫、晚上不會吵。陳姓鄰居會錄到鳥叫聲，是她帶「金太陽」鳥到陽台洗澡、洗鳥籠，偶爾二、三天到陽台整理物品、拖地，未製造噪音，是陳女把分貝儀緊靠她家二樓陽台錄音，才錄到較大的聲音。

台南地院法官審理後指出，雙方住處位於南市第二類噪音管制區，從日間、晚間到深夜三階段有平均六十、五十五及五十等不同分貝的噪音管制標準，陳女舉證的錄音檔，除了鳥叫聲，還有人聲、洗衣機運作、車輛過往等環境音，部分錄音未顯示叫聲分貝；鳥叫聲分散在上午九點多到下午六點多，應不致影響夜間睡眠。

此外，陳女未能證明分貝儀、音量錄製方式、噪音測量環境都符合政府環保部門檢測聲音分貝的專業規定，無法從錄音檔判定現場聲響實際分貝、也無法僅憑錄音檔就認定聲響超過住宅區噪音管制標準與一般人生活能忍受的程度，判陳女敗訴；此案還可上訴。

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