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    首頁 > 社會

    藥頭兼詐騙 飯店開毒趴被逮

    2026/04/06 05:30 記者陸運鋒／新北報導
    警方掌握藥頭董姓男子行蹤，前往藏匿的高級飯店攻堅。（記者陸運鋒翻攝）

    警方掌握藥頭董姓男子行蹤，前往藏匿的高級飯店攻堅。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙與毒品危害社會甚鉅，政府打擊兩大毒瘤不遺餘力，新北市新店警分局溯源毒品案件，鎖定藥頭董姓男子把高級飯店當成毒品分裝場，另涉及假網拍詐騙，警方上門攻堅時搜出「喪屍煙彈」等多種毒品，還發現董嫌與兩名友人在開毒趴，其中一名許姓女子還是通緝犯。

    警方調查，此案源於三月中旬查獲毒品案件，經溯源追查，鎖定卅四歲董嫌供應毒品，他居無定所時常更換藏匿地點，將飯店當作毒品分裝據點，難以掌握其行蹤，經分析比對鎖定董嫌不僅涉販毒，還提供帳戶給詐騙集團當「假網拍詐騙」人頭。

    其中，邱姓女子今年二月初在臉書社團購買「icyball冰球樂團」演唱會門票，與詐團賣家取得聯繫後，雙方約定以六千元購買兩張門票，邱女將款項匯入指定帳戶後，對方立即失聯並封鎖她的帳號，經追查該筆詐騙款項就是匯入董嫌帳戶。

    警方掌握情資蒐集證據後，上月廿八日前往新店某知名飯店攻堅破門進入，發現董嫌正與卅七歲劉男及廿五歲許女開毒趴，三人看見警方時，眼神渙散呈現呆滯狀態。

    警方指出，房內搜出大量毒品，包含依托咪酯「喪屍煙彈」十一顆（總毛重七三點七九公克）、依托咪酯菸油（毛重十七點八公克）、安非他命三包（毛重三點七六公克）、大麻（毛重一點七公克）、卡西酮（毛重零點四九公克）、安非他命吸食器及磅秤等證物。

    此外，劉男身上同樣搜出喪屍煙彈，許女則為新北地檢署發布的詐欺通緝犯，警詢後將董、劉及許等三嫌依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，另擴大追查其他共犯。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    藥頭（右）藏身高級飯店分裝毒品，警方攻堅逮人。 （記者陸運鋒翻攝）

    藥頭（右）藏身高級飯店分裝毒品，警方攻堅逮人。 （記者陸運鋒翻攝）

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