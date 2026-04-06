移工搶超商熱狗 持刀暴走 竄民宅砍1家3口 傷4警

46歲泰籍移工持刀搶超商熱狗後遭警方圍捕，在路上奔馳。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉昨驚傳外籍移工持刀隨機行凶案件！一名泰籍移工持水果刀搶奪超商熱狗後，拿著刀在路上威嚇路人，遭警方圍捕沿台九線逃竄，並闖入民宅砍傷屋主一家三口，與警員展開激烈對峙。警方最終動用辣椒水與電擊槍，在民宅頂樓廁所內將嫌犯壓制，共造成三名民眾及四名員警受傷，所幸均為輕傷，犯嫌也掛彩送醫治療，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

移工依殺人未遂等罪嫌送辦

警方調查，四十六歲泰籍移工昨清晨五點多，手持水果刀闖入新城鄉康樂村一間便利超商，搶走兩根熱狗後離去，隨後又連續敲打鄰近洗衣店大門，甚至作勢追趕一名路過婦人，所幸婦人反應迅速，及時脫身。嫌犯拿著刀沿台九線行走，路過的計程車司機察覺有異報警，新城警分局立即出動十多名警力展開圍捕。

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跳上路邊貨車 持刀與警方對峙

嫌犯為躲避警方追查，在街頭竄逃約二公里，期間一度跳上路邊貨車，並持刀與警方對峙，雙方互相丟擲物品，隨後又闖入一間鐵門半開的理髮廳兼民宅。屋主聞聲下樓查看，竟遭嫌犯持刀攻擊，導致屋主左胸遭劃傷、妻子右手肘擦傷，女兒則在驚慌逃跑時腳部被碎玻璃刺傷，嫌犯隨後竄逃至住宅四樓廁所反鎖躲藏。

警方隨即手持盾牌與月牙叉攻堅，並動用辣椒水及電擊槍制敵，終於在廁所內將嫌犯制伏。圍捕過程中，佳民派出所李姓副所長左手遭劃傷，縫合四針；陳姓警員則遭鈍器擊中頭部，共四名員警掛彩。嫌犯身上也有多處因自身刀械及玻璃造成的傷勢，送醫治療。據了解，該名移工已來台工作多年，近期不明原因情緒變得不穩定，精神狀況不佳，詳細犯案原因仍有待進一步調查釐清。

泰籍移工遭警方圍捕，跳上貨車與警方對峙。（民眾提供）

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