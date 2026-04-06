同案拆分定罪 業者將聲請釋憲

每年屏東縣萬丹紅豆牛奶節活動都吸引了許多人參加，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

屏東縣業者黃男因承辦萬丹紅豆牛奶節活動，涉犯圖利罪及違反商業會計法等罪。惟本案在審理過程中分案進行，加上各案判決時間不同，導致其各項刑責雖均在二年以下，最終卻因不符緩刑要件而須入監服刑。

律師︰因程序因素服刑 不公平

律師張錦昌表示，黃男因犯圖利罪及違反商業會計法等罪，二審時其中兩項圖利罪改判無罪，另一項圖利罪及違反商業會計法，合併執行刑為五個月，且宣告緩刑。檢察官僅就無罪部分提起上訴至最高法院，其餘有罪部分則宣告緩刑確定。

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案件發回更一審審理，法院再就原無罪部分判決兩項圖利罪，處一年一個月有期徒刑，黃男再上訴最高法院遭駁回，全案確定。由於前案五個月徒刑已確定並進入緩刑期間，致後案判決時已不符合緩刑宣告要件，因此須入監執行。

張錦昌指出，依刑法第七十四條規定，宣告緩刑須符合未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，或執行完畢（或赦免）後逾五年等條件。黃男因同一案件遭分案審理，致前後判決時間錯置，影響其緩刑適用，顯失公平。

張錦昌並表示，相較於其他涉案公務員雖判處二年以下徒刑且獲宣告緩刑而毋須入監，黃男因程序因素反須服刑，顯見現行規定未盡周延，恐有違憲之虞，將向司法院大法官聲請釋憲。

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