萬丹鄉公所圖利弊案 同案不同命／3公務員洩標免關 廠商入獄

每年屏東縣萬丹紅豆牛奶節活動都吸引了許多人參加，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

屏東縣萬丹鄉公所前主任秘書鄭光輝及二名課長於二〇一八及二〇一九年辦理萬丹紅豆牛奶節、台灣燈會特色花燈等業務時，利用職權洩漏招標內容等方式圖利廠商黃男等人，經過多年訴訟後，鄭光輝等三名公務員被判一年四個月不等徒刑定讞，皆獲得緩刑，但意外的是廠商黃男只賺十八萬元，卻被判一年一個月，還要入監服刑，公務員不用關，廠商卻要入獄，讓他大喊冤枉。

獲利18萬要服刑 黃男喊冤

萬丹鄉公所在辦理「紅豆地景藝術作品」、「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置」、「二〇一九台灣燈會特色花燈車案」、「紅豆牛奶節」等招標案，當時鄉公所主祕鄭光輝與建設課長張志雄、農業課代理課長劉子田利用職權洩漏招標的相關資訊等方式，讓廠商黃男等人取得標案，檢方依違反貪污治罪條例對鄭光輝等人起訴，一審時重判主祕鄭光輝有期徒刑八年，張志雄有期徒刑二年，劉子田有期徒刑四年，黃男有期徒刑四年六個月有期徒刑。

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高雄高分院二審考量當時辦理招標，因為時間緊迫，沒有廠商願意投標，承辦的公務員為了完成任務才犯下圖利罪，並沒有收受好處，犯後坦承犯行，而廠商黃男所獲得的利益只有七萬元、十一萬元，因此輕判鄭光輝等三名公務員一年四個月不等徒刑，皆獲得緩刑。

法官︰公務員為完成任務未獲利

業者黃男遭判處的五個月有期徒刑，雖獲得緩刑，但檢察官不服再上訴，沒想到最後定讞卻是三名公務員維持原判，黃男卻因一條商業會計法判刑四個月早已定讞，無法合併執行，另判的一年一個月徒刑的圖利罪無法獲得緩刑，近日得入獄。

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