好心老闆救急 收購復古「老鏡鐘」

老鏡鐘上還有早期「國大代表敬賀」的字眼，充滿歷史感。（民眾提供）

台中市近日出現一樁充滿人情味的典當故事，一名男子騎著機車，從外縣市長途跋涉到台中，只為典當一件看似不起眼、卻充滿年代感的「鏡鐘」，物件上半部為圓形石英時鐘，下方則是長形鏡面，外框以金屬包覆，鏡面略帶斑駁痕跡，兩側還印有「恭賀誌慶」及「國大代表敬賀」等紅字，濃濃復古味勾起回憶。

1200元 盼助對方暫度難關

男子表示，近期經濟陷入困境，急需現金周轉才典當，張姓當舖老闆檢視後坦言，這類物件在市場上幾乎沒有流通性，若以純商業角度評估，並不具價值，不過見男子遠道而來、神情焦急，最後仍象徵性借出一千二百元，希望幫助對方暫度難關。

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張老闆說，當舖面對的多是黃金、三C產品等高流動性物品，像這種帶有時代印記的老件並不常見，這類鏡鐘早期常見，許多新開張店家或是新居落成時，是地方人士或民意代表致贈的賀禮，多半擺放門口或櫃檯旁，方便出入時查看時間與整理儀容。

也有人說，在鐘錶行、雜貨店或冰果室經常可見，「一看到就知道是老店」，隨著現代裝潢風格轉變，鏡鐘逐漸淡出日常，近年復古風潮興起，這類承載記憶的物件再度受到關注，甚至成為營造懷舊氛圍的熱門元素。

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