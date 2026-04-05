數位誠信、正當程序 勞方保命符

基督門徒訓練中心」前總務私下將門訓中心監視器軟體安裝在妻子手機上，讓其遠端監看。圖為示意圖。（資料照）

基督門徒訓練中心前林姓總務私傳監視畫面給妻看，加上林男工作日誌紀錄已完成校車胎壓檢查與澆水作業，監視器則顯示林男當天根本沒執行，因此被解僱，林男不滿被解僱而提告，法院判決雇主解僱合法。律師楊儒樵分析，此判決的核心在於「數位誠信」與「正當程序」，並提醒勞資雙方應守住法律底線以維護自身權益。

監視器、打卡APP 具高度證據力

楊儒樵分析，現代辦公系統如監視器、打卡APP等紀錄具高度證據力。林男敗訴關鍵在於被監視器戳破日誌造假，這在法律上屬於「主觀不勝任」；楊強調，法律雖保障勞權，但「誠信瑕疵」是法官最難容忍的紅線，表現不佳尚有輔導空間，但一旦涉及造假，法律將難以站在勞工這一方。

請繼續往下閱讀...

針對勞工常因便利而「私器公用」，楊律師示警，若職務需要將系統安裝於私人載具，務必取得書面授權；本案林男將權限外洩給配偶，即便動機良善，仍侵犯隱私期待。此外，若雇主啟動績效改善計畫，勞工切勿拒絕溝通，因法院會觀察勞工是否有改善意願，拒簽文件常被視為「主觀不願配合」，反而增加雇主解僱的正當性。

至於，雇主的權益維護，楊儒樵建議，將資安與誠信規範明確列入員工手冊，並在勞工拒簽面談文件時，由兩位見證人簽名註記；唯有建立紮實的書面證據鏈，證明已「窮盡手段」輔導仍無果，確保處分之合法性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法