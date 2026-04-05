老婆幫監看 神學院總務丟工作

基隆市宗教財團法人「基督門徒訓練中心」前林姓總務不滿遭解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟。基隆地院審理認為，門訓中心解僱林合法，判他敗訴。（記者林嘉東攝）

工作用軟體安裝在老婆手機 法官認定違反忠實義務

基隆市宗教財團法人「基督門徒訓練中心」前林姓總務，私下將門訓中心監視器軟體安裝在妻子手機上讓其遠端監看，且工作表現不佳，遭門訓中心依違反勞基法勞動契約忠實義務開除。林不滿被解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟，控訴門訓中心違反勞基法「解僱最後手段性原則」。基隆地院認為，林男私自將院區監視器軟體安裝在配偶手機讓妻子遠端監看，認定林違反忠實義務情節重大，判決門訓中心解僱林合法。

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基督門徒訓練中心解僱 合法

判決指出，林男自二〇二三年起擔任總務，月薪約四萬元。門訓中心發現，林未經授權將一樓監視器畫面軟體安裝至妻子手機，還讓妻子監看；去年五月抽查林工作日誌發現，林男紀錄已完成校車胎壓檢查與澆水，但調閱監視器後發現林男當天根本沒執行；此外，林男工作態度消極，多次對主管大吼，門訓中心主管多次對林進行考核與改善談話，林男也拒絕簽收改善通知單。

胎壓檢查與澆水 工作日誌也造假

法院審理時，林解釋，他是因公司未配發公務手機，才借妻子的手機進行多角度巡查，並非不當監看；至於工作紀錄爭議，他強調確實有完成工作，只是未上傳照片，並認為門訓中心未經記過、調職等程序就直接開除，違反「解僱最後手段性原則」。

不過，法官調查發現，林男除了將監視器軟體安裝在妻子的手機上，妨害院內員工與學員的隱私外，林在工作紀錄表上紀錄已檢查校車胎與澆水，經調閱監視器畫面發現他並沒有執行。

法官認為，監視畫面涉及學員隱私與維安，外洩給非職務人員已違反保密與忠實義務，且林在考核期間不僅專業技能未達標，還出現造假欺瞞行為，門訓中心主管多次面談林，並提供改善計畫，認定解僱符合最後手段性原則，判決門訓中心解僱林合法；可上訴。

「基督門徒訓練中心」解僱前總務，判決合法。（取自Googel地圖）

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