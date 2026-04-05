為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    棄保潛逃屢重演 律師：重罪羈押 維護正義必要手段

    2026/04/05 05:30 記者林嘉東／綜合報導
    桃園地方法院證實涉及詐騙案的名律師游光德已經棄保潛逃。（記者謝武雄攝）

    桃園地方法院證實涉及詐騙案的名律師游光德已經棄保潛逃。（記者謝武雄攝）

    中油前執行長徐漢、律師游光德犯下重案獲交保，卻接連破壞電子監控設備潛逃，重創司法威信，引發法界對科技監控防逃效能的檢討，前台北地院法官、現職律師吳孟良認為，涉犯重大犯罪且具備海外人脈的被告，其逃亡誘因遠大於設備束縛力，因此「重罪羈押」仍是維護司法正義的必要手段。

    電子監控 淪延後逃亡時間工具

    吳孟良分析，電子腳鐐（或電子手環）本質屬「低侵害性替代措施」，僅具事後追蹤功能。對於具備高資力、預謀性強的被告，監控設備恐淪為「延後逃亡時間」的工具，而非實質約束。

    吳孟良建議，司法不應停留在升級電子腳鐐設備，而應回歸「風險分級管理」，對於具備資金與人脈的重罪被告，應採取更嚴格的審查標準，審查是否仍適合以電子監控取代羈押；同時應考慮引進保證人責付等更嚴格的連帶責任，以多層次手段補強防逃網；唯有精準的「事前審核」與嚴厲的「事後追懲」並行，才能避免科技監控淪為重罪被告的脫逃門票，確保司法威信不再受損。

    曾任法官與檢察官的律師李鴻維則指出，電子腳鐐是法院取代羈押的替代工具，由於羈押是直接剝奪人身自由的最嚴厲處分，法官在衡量被告雖有逃亡之虞、但尚未達「絕對羈押必要」時，往往會裁定以具保，加上電子腳鐐，試圖在預防逃亡與維護人權間取得平衡。

    存心破壞 監控單位緩不濟急

    李鴻維坦言，目前科技監控僅能提供即時告警，一旦被告存心破壞並在幾分鐘內消失，監控單位往往緩不濟急。他建議也應增修刑法第一六一條之一第二項，針對損壞監控設備逃亡者，處以一年以上、七年以下有期徒刑，透過提升刑度產生威嚇之效。

    科技監控電子手環。（法院提供）

    科技監控電子手環。（法院提供）

    律師游光德。（擷取自網路）

    律師游光德。（擷取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播