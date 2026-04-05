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    首頁 > 社會

    防詐 循官方售票通路 勿抄社群捷徑

    2026/04/05 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    林男P圖偽造購票證明取信於被害人，還搭配可愛玩偶擺拍上傳。（記者徐聖倫翻攝）

    林男P圖偽造購票證明取信於被害人，還搭配可愛玩偶擺拍上傳。（記者徐聖倫翻攝）

    ​​新北市警局刑警大隊破獲一起林姓男子偽造演唱會門票案件。警方發現，林男不僅具備精湛的修圖技術，還運用「第三方詐騙」手法行騙。這種隱身於虛擬世界的「買空賣空」模式，可能讓被害人在毫不知情的情況下淪為人頭帳戶，甚至導致帳戶遭凍結。

    嫌犯同時扮假買家與假賣家 民眾上當

    警方指出，此類手法利用民眾對「實名截圖」的信任，具有高度危險性，民眾務必提高警覺。

    據了解，「第三方詐騙」是指嫌犯同時扮演「假買家」與「假賣家」。詐騙集團會先在社群平台刊登商品資訊吸引被害人，同時再向另一名無辜商家詢問商品。當被害人上鉤後，詐團會將無辜商家的匯款帳號提供給被害人。被害人匯款後，商家誤以為已收到款項，便將商品（如泰達幣或遊戲點數）交付給詐團。

    最終，被害人未收到商品而報警，卻反而導致無辜商家的帳戶被列為警示帳戶，而詐騙集團早已消失無蹤。

    警方表示，此類詐騙之所以容易取信於人，是因為詐團提供的帳號與交易截圖都是真實的，使被害人降低戒心，卻不知道匯款對象其實並非真正賣家。

    新北市刑警大隊呼籲，民眾購買演唱會門票應透過官方售票通路，避免在社群平台購買二手票，也不要在未見到票券的情況下直接轉帳，尤其當對方要求「先付訂金保留」時更要提高警覺。建議選擇具備「第三方支付」或「履約保證」機制的交易平台，並在確認收到票券後再付款。

    最重要的是善用一六五反詐騙專線，如察覺有異，可立即撥打一六五查證，避免追星不成反而落入詐騙陷阱。

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