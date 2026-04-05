又是第3方詐騙 精湛修P演唱會門票 男截圖上傳瘋狂吸金

林男P圖偽造購票證明取信於被害人。（記者徐聖倫翻攝）

又是第三方詐騙！廿八歲林姓男子看準近年國內外大咖藝人演唱會頻傳，熱門場次一票難求，竟動歪念P圖賣假票。林男向境外購買大量社群假帳號，憑藉精湛的修圖技術，自行P圖售票網站、演唱會門票，偽造出足以亂真的電子票券截圖，在各大社群瘋狂吸金。新北市警局刑警大隊科偵隊獲報後展開追查，日前收網逮捕林男，警方詢後依法究辦，初步清查受害者高達四十人。

假帳號收付款 受害者高達40人

警方表示，近期「第三方詐騙」猖獗，嫌犯同時分飾兩角，對買家扮演「虛擬賣家」，對真賣家則化身「虛擬買家」。買家將款項匯入真賣家的帳號，隨後領走商品便銷聲匿跡。這場騙局裡，嫌犯全程不經手金流，卻成功讓買家錢貨兩空，更導致無辜賣家的帳戶慘遭凍結成「警示帳戶」。

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​據了解，林男使用的手法也屬第三方詐騙，他深諳追星族求票心切的弱點，先以每組帳號約十顆泰達幣，折合台幣約三百元的低價，向境外詐騙集團購入大量Facebook、Instagram及Threads人頭帳號，藉此躲避警方追緝並營造「真實帳號」假象，詐團另也提供銀行人頭帳戶，犯罪所得則是林男與詐團分成。

​修圖後看似與官方票券無異

接著，林男在網路搜尋真實的演唱會門票樣式，利用手機修圖App，針對場次日期、座位序號及票價進行細緻微調。由於P圖技巧高超，看起來幾乎與官方票券無異，林男再前往各大讓票社團發文，宣稱「原價讓票」或「僅微加價」，吸引許多搶票失利的粉絲主動私訊上鉤。

警方調查，林男為了取信被害人，甚至會主動出示偽造的身分證件或訂單截圖，誘騙被害人先匯款後寄票。許多粉絲不疑有他，立刻轉帳訂金甚至全額至人頭帳戶，未料錢一入人頭帳戶，林男便立刻封鎖對方並刪除帳號失聯。

新北市刑大透過一六五反詐騙資料庫大數據分析，鎖定林男的行蹤，上個月底前往台中林男住處將他逮捕，估計其不法所得超過卅五萬元。

林男向警方供稱，自己因為缺錢，加上對自身P圖技巧很有自信，所以才想到這種損招詐騙。警詢後，依詐欺罪嫌將林男移送法辦。

林男在家中，面對警方上門一臉錯愕。（記者徐聖倫翻攝）

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