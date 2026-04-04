便宜行程藏陷阱 避開預付型消費 保住荷包

警方提醒，超乎常理的便宜行程或要求「預先儲值」至私人帳戶時，務必提高警覺。 （刑事局提供）

連假期間遇見的「預付型消費」旅遊詐騙，大都是以便宜行程，引誘民眾加入設置的LINE群組後，群組內成員開始相互鼓吹如何省錢、還贈送高級飯店住宿，讓被害人身陷圈套之中，主動掏錢儲值；刑事警察局因此提醒，看到超乎常理的便宜行程或要求「預先儲值」至私人帳戶時，務必提高警覺，且須慎選合法平台，別讓連假的興致被詐團給毀了。

所謂「預付型消費」詐騙，簡單說就是抓準民眾「想撿便宜、怕錯過」的心理，尤其在連假、熱門活動時最容易中招，被要求先付款、儲值，或者匯款訂金等等，之後對方會找人數少無法成行、貨品滯留海關等等不同各種理由，不履約，也不退款，最後直接消失。

請繼續往下閱讀...

目前這類最常見的類型，為在臉書等不同網路社群，刊登超便宜的iPhone手機、名牌包、球鞋等等廣告，民眾聯絡賣家時，對方通常以「現貨有限，要先匯款才保留」或者「走私貨，需先付款一半，馬上寄出」等等話術，引誘民眾急著付款，結果收到的貨品不是廉價商品，與原本商品不符，就是對方完全失聯。

另也有詐團以超便宜的租屋假廣告，誆稱有很多人搶租，要求須先付一至二個月的租金當訂金，才能保留為由，讓想承租的民眾，深怕租不到，依指示匯款訂金，卻是房東失聯、房子也根本不存在，求償無門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法