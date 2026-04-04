性影像外流如何自救╱求助性影像處理中心下架

基隆地檢署近日偵結，認定郭男違反兒童及少年性剝削防制條例，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

網路時代開啟後，不少民眾或少年男女因一時失慮、或被強行拍下私密不雅片，更慘的是還被上傳網路公開，造成身心重創，尤其是一些受害女性，因憂心無法收回，輕者心理產生憂鬱、躁鬱，嚴重者甚至想不開。警方指出，衛生福利部已設有性影像處理中心，專責處理該類型的影像，只要提供相關影像或照片，專業人員就會到各大平台搜尋，並要求平台、業者下架，不用過度擔心。

基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊隊長陳旭維指出，現今網路發達，影片一旦上傳後，很容易被轉傳到其他網站、群組或平台，造成被害人心理產生極大壓力；不肖分子甚至以上傳影片作為威脅，要求被害人妥協。

請繼續往下閱讀...

若平台不配合 面臨關閉等強制處分

陳旭維說，衛生福利部多年前已成立性影像處理中心，只要警方接獲報案後，負責的家防官就會協助將相關影像及訊息，轉報給該中心，再由內部人員協助通報各大網站或平台，將相關影像直接下架，避免造成被害人二次傷害；若平台不願配合，將會面臨關閉平台等強制處分。

若民眾有其他考量，第一時間無法決定是否報警時，也可自行向性影像處理中心求援，一樣會得到幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法