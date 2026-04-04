誘少女上床拍影片上傳分享 惡男起訴

基隆地檢署近日偵結，認定郭男違反兒童及少年性剝削防制條例，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

基隆一名四十多歲郭姓男子前年六月至十一月間，與少女「菲菲」交往，過程中發生過多次性行為，郭男趁機拍攝與菲菲的性愛影像，有一些根本沒先告知對方；事後，郭男竟將兩人的性愛影像上傳群組，菲菲憤而提告。基隆地檢署近日偵結，認定郭男違反兒童及少年性剝削防制條例，提起公訴。

郭男違反兒少性剝削防制條例

檢警調查，郭男與菲菲交往期間分別在其住所、飯店拍下發生性交過程及菲菲裸露的影像，共被查出拍攝二十一次、二十六張照片，郭男竟將其中八組上傳到LINE群組分享。二人大吵後，菲菲報警處理，警方持搜索票查扣郭男手機，及郭男持有的影像。

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警方調查發現，雖菲菲於數次性行為過程中同意郭男拍攝，但有部分影像，是在她不知情下被拍，認定郭男違反兒童及少年性剝削防制條例中「拍攝少年性影像」、「無故重製少年性影像」及「無正當理由持有少年性影像」等罪，移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為郭男持有少年性影像行為，已被拍攝行為所吸收；另涉犯拍攝少年性影像、無故重製少年性影像等罪，因無法確認拍攝時間是否符合新修訂法條的適用時間，故採用舊法起訴。檢方認定拍攝性影像及無故重製性影像行為犯意個別，行為互殊，請法官予以分論併罰。

此外，郭男在菲菲不知情下拍攝的性影像，涉犯未經同意無故重製性影像罪，此部分因雙方和解，被害少女撤回告訴，故該部分予以不起訴處分。

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