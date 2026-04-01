南榮公墓弊案》前基隆民政處長涉貪57萬起訴

南榮公墓弊案，前基隆民政處長王榆森涉貪57萬起訴。（資料照）

基隆地檢署偵辦南榮公墓納骨塔工程弊案，查出前基隆市政府民政處長王榆森任內，長期收受張姓資訊業者提供專屬車輛與司機接送，甚至遭徵信業者索討十五萬元封口費，也找業者代付，累計三年共獲不正利益逾五十七萬元。基隆地檢署昨偵結，將王、張依涉犯貪污治罪條例起訴。

檢調調查，王榆森自二〇一五年起擔任基市府民政處長。張姓業者得知民政處二〇一八年籌備「南榮公墓納骨塔興建工程」，為求將該公司「墓政管理系統」納入工程項目牟利，隔年即購車供王專用，並安排兒子進入民政處擔任王的專屬駕駛。

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起訴指出，張的兒子接送王男上下班及私人行程，車輛油資、保養費、稅費、王男的私人餐費，均由張男買單。王男受此餽贈後，指示下屬在「南」案中資訊工程標案決標後，以追加預算方式助張的「墓政管理系統」納入，並於二〇二一年順利通過。

檢調查出，王在該追加預算案通過前，遇徵信社跟拍勒索十五萬元封口費，並未向警方報案，而是找張代為出面平息風波。檢方統計，王自獲得張男提供專屬車輛使用、提供油資、保養費、封口費到二〇二二年十二月卸任民政處長職務為止，三年來共獲得不正利益逾五十七萬元。

基檢認定，王身為局處首長，領國家俸祿卻將職務權力作為換取私人享受的籌碼，昨將王、張分別依涉犯貪污治罪條例不違背職務收受不正利益、與交付不正利益罪起訴。

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