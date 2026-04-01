月世界濫倒案》業者起訴罰300萬 追討422萬代清費

高雄月世界遭不肖業者偷倒廢棄物。 （民眾提供）

高雄市月世界風景區山坡地遭濫倒數百公噸廢棄物，偷倒業者昨天遭檢方起訴，檢方並建請法院重判；高雄市長陳其邁昨天表示，希望法院能從重處罰。行政處罰部分，高雄市環保局則重罰侑鴻環保公司三百萬元、廢止清除許可證，並求償代清除費四二二萬元，侑鴻環保公司目前尚未繳清，市府將循司法途徑追討；另設籍台南的勗瑞、貿毅環保公司，已移請台南市政府重罰並廢證。

知名景點月世界去年十一月遭不肖業者傾倒二三三公噸垃圾並散發惡臭，環保局接獲通報後，派員破袋檢查，確認垃圾來源是台南等地區，報請橋頭地檢署指揮偵辦。經檢、警、環等單位擴大查出，侑鴻環保公司於岡山、燕巢等處私設貯存場，收受外縣市清除業者垃圾後，再轉運至月世界山區濫倒。

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檢方深入追查，發現侑鴻環保公司負責人李有財、李子森父子，指示台南勗瑞、貿毅環保公司黃姓負責人，將台南垃圾轉運至岡山、燕巢等廠房，再指示施姓男子駕車將垃圾運至月世界等地非法棄置。

環保局表示，案發後，立即動員人力、車輛於兩天內清除垃圾，針對侑鴻環保公司則依違反《廢棄物清理法》裁處三百萬元罰鍰，並廢止清除許可證，同時，求償代清除費用共四二二萬元。不過，侑鴻環保公司目前尚未繳交清除費，市府後續將依廢清法規定，移送行政執行署強制執行，由執行官查封財產清償。

另外，台南勗瑞、貿毅環保公司因設籍台南市，環保局已移請台南市政府重罰並廢證。

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