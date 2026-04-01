偽裝外送平台運毒 警抄販毒集團 逮5人主嫌羈押

台中市刑大破獲販毒集團，出動特勤中隊攻堅逮獲 李姓主嫌。 （記者陳建志翻攝）

台中市男子李盈志組織販毒集團，提供「一條龍」服務，並以「餐飲」、「包起來」等點餐當暱稱掩護，在社群平台公開販售依托咪酯、愷他命及毒品咖啡包，還利用外送平台當掩護，指派毒品小蜜蜂假裝外送員運毒，台中市刑大偵七隊暗中蒐證後收網，逮捕李男等五名同夥，查獲黑市價二百多萬的毒品，還起出改造手槍一支及子彈十顆，李男因涉嫌重大被法院裁定羈押禁見。

查獲黑市價二百萬毒品 及槍彈

台中市刑大偵七隊偵辦其他毒品案件時，發現男子李盈志（四十七歲）透過Telegram通訊軟體交易，以「職人咖啡」、「職人炭燒咖啡」為名成立群組，卻提供藥腳點餐毒品，再指揮毒品小蜜蜂假裝外送員運毒，隨即報請台中地檢署檢察官溫雅惠指揮偵辦。

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經暗中蒐證，去年十月持搜索票，並在台中市警局特勤中隊配合下，前往北屯區汽車旅館和倉庫等據點攻堅，一舉逮捕李男以及負責倉管及擔任小蜜蜂的張姓、吳姓、江姓等同夥，現場宛如大型毒品分裝場。

警方當場查扣黑市價二百多萬元的二百多顆依托咪酯煙彈、愷他命一公斤多、哈密瓜錠一八六顆、毒品咖啡包四五六包，現場另有大量空煙彈倉、封口機、分裝袋、捲菸機、粉碎機、玻璃量杯、漏斗、攪拌器等工具及五十萬餘元等證物，並起出改造手槍一支及子彈十顆。

全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，李男因為涉案情節重大，被法院裁定羈押禁見，其餘涉案人獲五萬元至十萬元交保。

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