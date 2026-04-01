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    首頁 > 社會

    高院前庭長冒用案號查134筆個資判兩年

    2026/04/01 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    前高等法院庭長陳貽男，冒用案號偷查134筆個資，判刑兩年刑，緩刑三年。（翻攝自東森新聞youtube）

    前高等法院庭長陳貽男，冒用案號偷查134筆個資，判刑兩年刑，緩刑三年。（翻攝自東森新聞youtube）

    高院同事、房客、配偶的醫師都查

    前高等法院庭長陳貽男於二〇〇九年二月至二〇一一年九月二日間，在任內登入司法院單一登入窗口戶役政電子閘門等系統，查詢一三四筆個資，包括與審判無關的高院同事、房客及陳的配偶主治醫師等。台北地方法院昨依偽造文書罪判陳兩年有期徒刑，緩刑三年。

    依偽造文書罪判刑 緩刑3年

    陳貽男是司法官訓練所第十七期結業，於一九九三年擔任高院法官、二〇〇九年至二〇一一年期間擔任高院庭長，二〇一二年一月退休。二〇〇七年，陳的妻子因跌倒被送至台大醫院治療，最後仍因顱內出血變成植物人後身亡，陳認為台大醫院並未即時治療才會釀成悲劇，因此提告索賠，但最終吞敗。

    檢方調查，陳貽男為了滿足其窺探他人隱私需求，在擔任高院庭長期間假借職務機會，利用高院辦公室公務電腦登入司法院單一登入窗口戶役政電子閘門、法務部戶役政醫訓連結、聯合徵信、入出境等作業系統，在查詢案號欄處，冒用十六股的法官承審案件案號，或使用無案號案件，或其承審的案號，查詢與審判無關聯的個資，搜尋的個資包含與審判無關的高院同事、房客、妻子的主治醫師等個資，共計一三四筆。

    檢察官考量，陳貽男坦承犯行，深表悔悟且前無犯罪紀錄，素行良好，因一時失慮而受法律的制裁，惟並未將所查資料加以利用、行使，歷此司法偵查程序應知警惕，且已退休，不致再犯，予以緩起訴一年，並須支付公庫十二萬元，不過案經再議後，被高等檢察署發回續查，最後改為起訴，北院昨依偽造文書罪判其兩年有期徒刑，緩刑三年，可上訴。

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