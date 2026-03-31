移工車手賺300元 重判1年7月

越南籍武姓移工當車手，賺300元被重判1年7月。（資料照）

越南籍武姓移工去年六月加入詐欺集團當車手，他幫忙領取一個包裹，導致欲交女友的黃姓男子損失一萬元。武男僅賺得三百元即遭警方查獲，他雖坦承犯行，卻無力賠償黃男一萬元，雙方無法達成和解。彰化地院認為武男具工作能力，卻協助不法之徒詐財，阻礙國家查緝犯罪並助長犯罪猖獗，依加重詐欺罪判處一年七個月徒刑，執行後驅逐出境。

判決書指出，該案源於住新北市的田男（另經新北地檢偵辦中），上網見詐團在臉書刊登「抽健保補助金」活動，因此寄出自己的銀行帳戶提款卡、密碼給詐團，黃姓被害人在交友網站遇到自稱是「PURPO熙熙」的陌生女子，對方宣稱想交女友，需預繳一萬元加入會員，黃男遂把一萬元匯入田男的帳戶。

請繼續往下閱讀...

判決顯示，武男接獲詐團指示，去年六月廿二日到彰化某超商領取田男的提款卡包裹，立即交給上游的「收水手」，武男獲得三百元報酬，包裹內的提款卡，被身分不明者盜領一萬元，黃男發現入會是幌子，自己更沒交到女友，氣得向警方報案，警方循線逮捕田男和武男。

武男供稱，上級只告訴他，領包裹就有錢賺，他沒想到會造成黃男的損失，他身上也沒有錢可賠償黃男，和解就此失敗。

彰化地方法院認為，武男不思正當工作，反而加入詐欺集團，負責領取包裹，造成國家查緝犯罪受阻，助長犯罪猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，依加重詐欺罪判刑一年七月，可上訴。

律師鄭智文說，詐騙集團常鎖定失聯移工，部分失聯移工經濟困窘，很容易受小錢誘惑，又不諳法律，而被詐團利用淪為代罪羔羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法