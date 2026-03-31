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    首頁 > 社會

    彰化大移監 473收容人搭車「入新厝」

    2026/03/31 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化看守所新建完成，昨展開移監作業。 。 （彰化看守所提供）

    彰化看守所新建完成，昨展開移監作業。 。 （彰化看守所提供）

    全新的彰化看守所去年底落成，彰化看守所進一步於昨天進行移監作業，十四輛民間遊覽車清晨駛入位於彰化縣員林市的舊彰化看守所，四七三名收容人分成二批，載往廿二公里外、位於二林鎮彰化監獄旁的新看守所，為防止劫囚，整個作業保密到家，直到全員移監完畢，看守所才鬆一口氣。

    為了讓四七三名收容人順利「入新厝」，彰化看守所忙了大半年，所有任務最怕劫囚，所方擔心消息走漏衍生意外，移監作業嚴格保密，另外，行前還請彰化縣警察局支援。昨天移監作業中，由矯正署調派靖安小組，與彰化縣警察局警力全程協助警戒與交通疏導，每處路口都有員警站崗，上午十點最後一輛遊覽車開進新看守所，移監作業順利完成。

    舊看守所已有五十八年歷史，房舍老舊擁擠，如今收容人入新厝，不用再人擠人，不過，收容人家屬未來面會，以及檢察官辦案或借提人犯、律師面會，得往返於二林鎮與員林市，有點不便。

    新看守所位於彰化監獄旁，占地七．七公頃，是原看守所的七倍大，設施設計是依現代化矯正管理需求規劃，並兼顧安全戒護、收容品質及教化空間，收容人容額未來可逐步提升至一五〇〇名，以強化整體矯正量能與舒緩超額收容壓力。

    收容人進入全新彰化看守所，進入舍房的畫面。（彰化看守所提供）

    收容人進入全新彰化看守所，進入舍房的畫面。（彰化看守所提供）

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