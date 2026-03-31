闖泳池朝女童扣扳機 毒蟲求交保想「回家抱小孩」

台中陳姓男子，持槍闖泳池瞄準幼童，昨出庭認罪求輕判。（資料照）

台中陳姓男子去年十月十日喝了毒咖啡包後，攜帶槍彈闖入西屯區一間游泳學校，拿起手槍瞄準葉姓教練和六歲女童並扣扳機，所幸未擊發，接著又破壞停車場的自小客車擋風玻璃，直到員警趕到才將他制伏送辦，台中地院昨天開庭，陳男對於檢方起訴全部認罪，並稱「我知道錯了」，希望法官能輕判裁准交保，讓他能回家抱抱小孩。

檢警調查，陳男（廿九歲）去年十月八日至十日喝下廿多包的毒品咖啡包後，十日當天下午六點多，攜帶手槍和子彈，闖入西屯區一間游泳池學校，當時一名葉姓教練正在指導一對七歲和六歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和六歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

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陳男接著到泳池外面的停車場，以手槍敲擊一輛自小客車，造成擋風玻璃破裂，車內蔡姓人員飽受驚嚇，所幸警方獲報趕來將他制伏，當場查扣改造手槍一支和子彈廿六顆與一批毒咖啡包，檢方調查偵結後，依毒品及對未滿七歲之人犯殺人未遂犯行起訴。

昨天開庭中，陳男對於檢方起訴全部認罪，並承認錯誤，對被害人感到抱歉，已和葉姓教練和解，強調當時因家中有變故，一口氣喝下廿包毒咖啡出現卡西酮中毒，造成理智失控，希望能獲輕判，並能交保有機會抱抱小孩。

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