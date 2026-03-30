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    首頁 > 社會

    燙傷臉留疤女客輕生亡 美容師判賠

    2026/03/30 05:30 記者王俊忠／台南報導
    美容館J姓女負責人疏忽讓患有憂鬱症的H姓女客人燙傷臉部，使H女憂鬱病情加重，終至自殺身亡。因H女拒絕住院治療憂鬱症，台南地院認為H女也有責任，判J女須賠四十八萬九千多元給H女父母。（資料照，記者王俊忠攝）

    美容館J姓女負責人疏忽讓患有憂鬱症的H姓女客人燙傷臉部，使H女憂鬱病情加重，終至自殺身亡。因H女拒絕住院治療憂鬱症，台南地院認為H女也有責任，判J女須賠四十八萬九千多元給H女父母。（資料照，記者王俊忠攝）

    患有憂鬱症的女子小花（化名），於二〇二二年十月在台南一間美容館進行臉部護理時，因女老闆操作疏失導致臉部燙傷，歷經長期治療。事發後小花不敢外出工作，憂鬱症加重，曾企圖輕生獲救，最終於二〇二四年八月不幸身亡。小花父母提告求償，台南地方法院認為小花拒絕住院治療亦有部分責任，判女老闆須賠償四十八萬餘元。

    小花父母主張，美容館女老闆兼美容師於施作臉部療程時，未注意儀器溫度，導致小花臉部二至三度燙傷，受傷面積約佔體表一％。刑事部分，女老闆已依過失傷害罪判刑三月確定。

    小花父母指出，女兒原患憂鬱症，燙傷後病情惡化、情緒低落，且美容師對傷勢說法不實，情節嚴重。小花曾多次自傷與自殺未遂，二〇二四年八月下旬身亡，因此向女老闆請求精神慰撫金、醫療費及工作損失等，共計一百七十萬餘元。

    法官審酌，小花自受傷後曾住院約六個月，並接受十五次醫美除疤治療，至死亡前歷經約一年十個月，仍未恢復至案發前狀態，對其身心造成相當壓力與痛苦。但小花與其父拒絕醫師建議住院治療，應適用過失相抵原則，扣除後判其父母得請求賠償四十八萬九千餘元，全案仍可上訴。

    台南市衛生局表示，憂鬱症患者若抗拒就醫，家人或親友可先傾聽與理解，透過關心與對話降低防衛心，再陪伴逐步接觸專業資源，協助其及時就醫。

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