警假裝網購毒品 收到塑膠烏龜／網路購物詐騙 刑期1年起跳

警方釣魚辦案網路買毒品，結果收到兩隻塑膠烏龜。（示意圖，記者顏宏駿攝）

警方釣魚辦案，透過網路佯裝買喪屍煙彈，結果收到塑膠烏龜，賣家曾男被法官依詐欺罪判刑十個月。網路賣假貨或收款卻不出貨，案件層出不窮，但賣家可要小心觸犯《刑法第三三九條》之四，也就是透過網際網路犯罪，屬於「加重詐欺」，刑度一年起跳。

律師鄭智文說，網路購物詐騙層出不窮，被告利用網路招攬、代購，事後因交不出貨，又未退款給被害人，此等詐欺犯罪若繳回犯罪所得，都會減輕其刑，但未還犯罪所得，就可能被依刑法第三三九條之四所規定，以網際網路對公眾散布的網路詐騙，處最低本刑一年。網路購物詐騙最常見的案例就是標榜「正牌名牌包」結果是假貨，或收款後藉故不出貨。彰化曾發生代購蛋黃酥，賣家拒付「差額二千元」，結果被判一年徒刑。

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彰化地院最近也審理一起，以販售iPhone 11詐財案例，謝男利用PTT佯稱自己有一支不用的手機iPhone 11，願以九千元出售，盧姓買家匯款，結果沒有收到手機。

買家翻拍PTT站內信對話紀錄、LINE對話紀錄及匯款紀錄，到警局報案，謝男被依刑法第三三九條之四以網際網路對公眾散布的網路詐騙起訴。

法官表示，被告所犯為「一年以上七年以下有期徒刑」之罪，考量其詐得金額不高，不論就侵害社會程度及影響層面而論，相較於詐騙集團以組織方式縝密分工，進而獲取鉅額利益的情形，顯然為輕，依其犯罪的具體情狀以觀，倘就被告量處法定最低度刑有期徒刑一年，仍嫌過重，堪認其犯罪情狀尚堪憫恕，因此判處六月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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