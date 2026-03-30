冒宮廟收購靈骨塔 騙6旬男4千萬

收購靈骨塔詐騙示意圖 （AI生成圖）

佈局近一年取得信任 以履保金、補稅層層剝皮

台北市郭姓男子遭遇一場精心策劃的靈骨塔詐騙，歹徒自稱鎮瀾宮董事長特助主動登門，以「宮廟合作高價收購靈骨塔」為餌，佈局近一年取得信任，並以履約保證金、補稅及金管會審查等荒謬理由層層剝皮，再以「交易即將破局」施壓，郭男為保住心血，不僅耗盡多年積蓄，更抵押名下五間房產借貸，前後三次面交鉅款後對方隨即失聯，被騙走新台幣四千萬元後，才驚覺陷入連環陷阱。

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郭男抵押名下五間房產借貸

全案始於二〇二四年六月，對方主動上門拜訪六十六歲郭男，誆稱宮廟將高價協助處理其手邊的靈骨塔位與骨灰罐，由於對方談吐專業，態度又誠懇，逐漸讓郭男卸下心防，隔年五月，歹徒見時機成熟，以辦理收購手續為由，要求被害人支付履約保證金以確保流程順利。

郭男深信交易即將完成，努力籌措資金交付，對方卻接連以鎮瀾宮需要補稅、金管會審核保證金等理由，要求追加款項，甚至謊稱收購案將轉移至另一間天后宮辦理，詐騙集團不斷利用話術施壓，強調若不即時付款將導致交易破局，讓深怕心血付諸東流的郭男只能繼續設法湊錢。

怕心血付諸東流 越陷越深

籌款過程中，郭男曾前往銀行試圖匯款，以購買跑車為藉口掩飾，所幸當時行員機警察覺有異，拒絕辦理，然郭男早已深陷騙局，後續轉向友人借貸，甚至將名下五間房產設定抵押向銀行貸款，經歷三次面交現金後，歹徒便人間蒸發。

刑事局︰鎖定靈骨塔持有人行騙

刑事局呼籲，詐團經常鎖定靈骨塔持有人行騙，若遇要求先行支付保證金或相關費用，務必提高警覺，可撥打一六五反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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