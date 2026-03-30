安全亮紅燈 前年校園交通事故608件

桃園某私立大學26日晚間發生公車撞學生事故，警、消到場搶救。 （記者鄭淑婷翻攝）

交通部︰校園非一般道路 依各校規範管理

桃園市發生男大生在校園內行人穿越道遭公車撞擊輾壓重創事故引起各方關注，事實上，國內諸多大專校院因校區面積廣大，開放部分校園道路供車輛進出，卻屢傳出死傷車禍事故，校園交通安全亮紅燈，校內交通動線、交通工程規劃亟待檢討。

大專校院事故通報連年居首

根據教育部今年公布的二〇二四年各級學校校園安全及災害事件分析報告，校園內交通事故總計通報數六〇八件、八六四人次，其中，大專校院通報件數連續多年高居各級學校之首，像是去年五月，南華大學廿一歲林姓女學生，穿越校內馬路時遭倒車中的校車擦撞並輾壓，造成骨盆腔碎裂、大腿骨折。

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屏東科技大學是全國單一面積最大校園，校園內更發生多起事故，去年五月，廿一歲謝姓學生騎機車行經校園內致智路與仁愛路口，與廿歲張姓女學生駕駛的轎車碰撞，機車噴飛翻滾一圈落地，謝男開放性骨折送醫治療；同年十月廿歲邱姓大一新生在校內騎車，過彎時偏離車道，先後撞上分隔島和燈柱，人車被甩飛、送醫不治。

成功大學在二〇二四年八月也曾發生嚴重事故，五十四歲圖書館林姓女職員駕駛白色轎車，從校區駛出時突然暴衝波及兩輛小客車與六輛機車，造成一死四傷慘劇；二〇二二年十一月，東華大學一名男大生，騎機車疑似失控打滑，在校內撞擊路樹送醫不治。

交通部回應，校園內道路並非一般道路範圍，應依各校訂定的規範管理，不過在速限方面，交通部將請地方政府加強約束業者，要求公車進入校園時降低行駛速度，司機也要落實「停讓行人」及「指差確認」規定。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦強調，「無論是在一般道路或非道路環境，『停讓行人』皆是基本且不可忽視的原則。」，至於校內速限仍需回歸各校，依校園內實際道路條件與管理規範加以適當約束。

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