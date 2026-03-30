三重客運：司機左轉 未停車再開

桃園某私立大學26日晚間發生公車撞學生事故，警、消到場搶救。 （記者鄭淑婷翻攝）

業者道歉稱會負完全賠償責任 肇事司機停職

桃園某大學校園廿六日晚間發生三重客運公車輾過正在通過行人穿越線的廿歲王姓男學生，造成王男重傷送醫急救。三重客運總經理李建文表示，初步了解，肇事原因為公車司機行經校園路口左轉時，未依規定停車再開，因此釀成事故，三重客運向家屬及學校致歉，並致上廿萬元慰問金，公司會負起完全的賠償責任。

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三重客運表示，經調閱紀錄，廖姓駕駛長出勤皆符合法定工時，最近一次休假日為三月廿一日。

李建文說，目前肇事司機已經停職，將配合警方調查，未來公司也會嚴格要求所有駕駛長落實教育訓練標準作業程序（SOP），嚴格遵守轉彎務必停車再開的規定，另也會派員及透過AI技術定點查核，落實左轉再三確認及右轉指差確認，避免再有類似情況發生。

校方表示，男學生經手術保住性命，會陰部撕裂傷將待傷勢恢復許可後，再進行縫合手術。

校方︰校內限速30 設測速儀警示

校方指出，當時學生走在行人穿越線，事故責任由警方調查中，校內限速為卅公里，已要求公車業者，包含校內交通車及私車，在校內必須嚴格遵守速限、經過行穿線「先停再開」的規定，並設置有雷達測速儀警示車速及多處減速丘，提醒汽車駕駛人行經行穿線前，務必減速慢行或停止，禮讓行人優先通行。

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