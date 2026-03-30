男大生走校園斑馬線 公車輾壓重創

桃園某私立大學26日晚間發生公車撞學生事故，警、消到場搶救。 （記者鄭淑婷翻攝）

下半身傷勢嚴重 目前仍在加護病房

桃園市某私立大學校園廿六日晚間發生公車撞學生事故，就讀大二的廿歲王姓男學生走在行人穿越道正要路過校園道路時，遭行經校區的三重客運公車撞倒並輾過，下腹及腹股溝遭到嚴重輾壓重創，警、消到場將卡在左後輪的男大生救出，緊急送往林口長庚醫院手術後，男大生目前仍在加護病房觀察；肇禍的五十四歲廖姓司機被警方依過失傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

肇事司機 過失傷害送辦

警方調查，廿六日晚間十點廿分左右，廖姓司機駕駛公車行經該校區道路，左轉時不慎撞倒在行人穿越道行走的男大生，男大生倒地後下半身遭左前輪輾壓，卡在公車左後車輪下方，警、消獲報立即到場搶救，男大生因嚴重碾壓造成下腹部重創、會陰部撕裂傷、下肢處擦傷但意識清楚，消防人員立即給予清洗傷口、包紮止血及頸圈長背板固定等救護處置，隨即送醫急救。

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監視器︰男大生遭輾 公車即停下

有目擊者指出，事發當時司機輾壓到人卻未下車察看，還來回後退、前進，導致男大生腹部及腹股溝處遭到嚴重輾壓變形，希望男大生能度過難關；不過，經警方調閱監視器，男大生遭公車左前輪輾壓後卡在左後輪，公車即停下，並未來回輾壓，廖姓司機經檢測酒測值為〇，警方訊後將他移送檢方偵辦，肇事原因仍待調查。

據了解，受傷男大生為澳門僑生，校方已通知家屬前來處理後續事宜；事故發生時有許多學生目擊過程，有學生指出，該輛公車還沒到候車亭，就在轉彎處行穿線肇禍，現場大量血跡讓人怵目驚心；也有學生說，「看到認識的人被公車輾壓，一輩子都會有陰影」，校園內雖然有限速標誌，但不只是公車，包括私車、計程車開進校內也常會有超速情形，校方真的應該好好檢討管制。

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