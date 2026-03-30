專家︰強制檢測應專法明文授權

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師呼籲，強制檢測應避免過度依賴警權條款。（資料照）

近年來政府為了遏止毒駕，推動唾液快篩作為執法利器，卻因檢測程序所引用的法源依據引發熱議。律師歐蕙甄指出，警方執行酒測路檢係依據《警察職權行使法》，允許員警攔停已發生危害或客觀合理判斷可能發生危害的交通工具；毒測或可在修法後比照適用，但學界仍質疑該設計過於寬鬆，認為強制檢測應回歸專法明文授權，以避免過度依賴警權條款。

律師︰應訂定更嚴謹施測要件

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，「遏止毒駕」的政策方向具有正當且合憲的目的，且唾液快篩相較於抽血，其侵害性較低，符合「目的正當、手段適合」原則。然而，目前檢測程序的執行依據仍停留在部會細則層級，應提升至法律位階，將重要程序及權利義務明文化，並訂定合理懷疑標準，使執法人員有所依循，亦確保人民權利獲得明確保障。

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歐蕙甄指出，依憲法第二十三條比例原則，應在道路交通安全與民眾個人權益之間取得平衡。若僅因民眾有毒品前科，於發生輕微違規時即被要求進行唾液篩檢，恐難通過狹義比例原則的審查，因此建議應訂定更嚴謹的施測要件。

另若修訂《警察職權行使法》，雖可允許員警對已發生危害或客觀合理判斷可能發生危害的交通工具加以攔停，但該條文長期以來即被質疑「客觀判斷」的認定過於寬鬆。學界主張，凡涉及交通危害（包括酒測與毒測）等強制檢測措施，應回歸專法明文授權，而非以概括授權處理，以避免過度依賴警權。

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