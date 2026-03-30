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    刑事局：明定SOP 非隨機攔檢

    2026/03/30 05:30 記者邱俊福、吳昇儒／台北報導
    刑事局指出，毒駕唾篩部分，已明定SOP非隨機、非無差別攔檢。（資料照）

    刑事局指出，毒駕唾篩部分，已明定SOP非隨機、非無差別攔檢。（資料照）

    對於外界認為去年底推出的毒駕唾篩，法源依據有疑慮，且憂心檢測員警「合理懷疑」太過主觀。刑事局指出，同仁是依照「道路交通管理處罰條例」對車輛實施交通稽查，且交通部也明確函釋現行道交條例第三十五條規定，未限制測試檢定方式，因此法源依據應屬法律位階，並明訂「使用時機」與「疑似毒駕態樣」，非隨機施測、無差別攔檢。

    刑事局表示，外界質疑唾篩法源層級不足僅規範在行政命令，但實質是依道交條例第七條及第三十五條規定執行；執法同仁透過唾液快篩試劑檢測毒駕，有該條文適用；另為完備唾篩執法程序，交通部更針對「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」明定實施唾液檢測及拒絕施測處置程序。

    此外，針對民眾質疑發動唾篩機制「太主觀」部分，已設置取締毒駕作業程序，比照酒駕明顯可見犯罪事實，員警需符合施用毒品徵候（如車內有毒品氣味、駕駛人異常興奮、語無倫次、眼神渙散）或查獲毒品、吸食器等具體情事，同仁方能使用毒品唾篩試劑。

    若當事人有疑似毒駕事證卻拒測，員警會檢具紀錄表報請檢察官核發尿液鑑定許可書，請民眾「自願同意」留下；民眾不願配合且員警判斷不符合警察職權行使法中即時管束要件時，民眾可自行離去，不會強制留人。

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