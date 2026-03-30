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    首頁 > 社會

    攔測法源不完善／毒駕唾篩爭議 法界︰修法補強

    2026/03/30 05:30 記者吳昇儒、邱俊福、徐聖倫／台北報導
    毒駕執法待補強，保障員警與人權。圖為高市警局強力圍堵查緝毒駕酒駕情形。（警方提供）

    毒駕執法待補強，保障員警與人權。圖為高市警局強力圍堵查緝毒駕酒駕情形。（警方提供）

    員警恐面臨妨害自由控訴

    為有效抑制國內毒駕肇事案件，交通部與警政署去年修訂相關法規，開始施行毒品唾篩，成果顯著。法界人士認為防治毒駕「勢在必行」，但目前攔測法源依據尚不完善，雖以「道路交通管理處罰條例」作為裁罰基礎，但檢測程序僅先增訂行政法規，可能導致員警面臨妨害人身、行為自由控訴，因此需加強法源依據，保障執法人員。

    法界人士指出，道交條例主要是針對「發生交通事故」時，若檢測出駕駛人有毒駕、酒駕情形，可依法開罰，並未授權警方在交通違規攔檢時，就能要求駕駛毒品唾篩。因此，建議應比照酒駕稽查，修訂警察職權行使法第八條規定，員警發現危害或依客觀合理判斷易生危害的交通工具，可於攔停後，要求駕駛人進行「毒品唾篩檢定」。

    且按現行法規規定，若駕駛因交通違規被警攔下，發現車內有毒品、吸食器或施用毒品徵候，即可唾篩，但施用毒品徵候判斷標準為何？需明訂規範以減少爭議。

    民眾拒毒測引發留置爭議已有多起

    近期北部某派出所就遭民眾控訴，僅因未打方向燈被警攔下，車上並無違禁品，就被要求唾篩，駕駛拒測後遭開罰、扣車且被「強行留置」，等檢察官核發鑑定許可書，但最後並未核准。在未宣布逮捕的情形下，警方留置民眾的合法性為何？是否已侵犯人身自由？而類似案例已有多起。

    前新北地檢署檢察官歐蕙甄律師也表示，基於法律保留原則，國家對人民基本權限制，應以法律明文或具體明確授權規定；唾液檢測處罰部分雖是依道路交通管理處罰條例作為基礎，但施行檢測細部程序多以部會細則與行政SOP承載，未對「唾液檢測」的侵害態樣、程序保障、證據利用範圍、檢體保存與銷毀等「重要事項」作具體明確規範，存在位階不足與授權過於概括疑慮。

    某資深警官則稱，酒駕尚可透過外觀或味道辨識，但警方對施用毒品徵候的「合理懷疑」恐過於主觀，儘管警政署嚴格要求同仁依SOP執勤，仍有少數同仁為績效遊走在違法邊緣。

    警改採複合式稽查避免爭議

    刑事警察局表示，毒駕唾篩成效顯著，為保障同仁執法依據，警政署著手從警察職權行使法等方面研修，未完善前，將安排複合式交通稽查勤務，不進行「使用唾液快篩取締毒駕」單一勤務，避免爭議。

    警政署統計近年毒駕件數

    警政署統計近年毒駕件數

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