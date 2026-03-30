佯裝買喪屍煙彈 卻收到塑膠烏龜 警釣魚辦案 嫌犯判刑10月

警方釣魚辦案網購毒品，結果收到2隻塑膠烏龜。（示意圖，記者顏宏駿攝）

彰化曾姓男子在網路散佈販售「喪屍煙彈」的消息，江姓網路警察發現，佯裝成買家，匯款三千元購買，結果收到二隻「塑膠烏龜」，員警慘被當「提款機」。曾男雖無販毒事實，但警方仍以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂移送法辦，法官認同警方「釣魚式辦案」，判處曾男十月徒刑。

涉網路散布不實販毒訊息 詐財未遂

曾男在網路PO出「疑似安非他命及毒品咖啡包」的照片，江姓警員以「企鵝」為名與曾男聯繫，曾表示，「糖果、K菸、咖啡包、彩虹菸、菸彈，我都有」，江員以三千元買二顆「喪屍菸彈」，並匯錢至指定帳戶，曾男迅速將錢領走，但江員收到包裹，裡面竟然是二隻「塑膠烏龜」。警方循線逮捕曾男。

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法官認同警釣魚偵查 維護公共利益

法官表示，曾男於不特定公眾均可見聞的社群網站上張貼不實的販賣毒品訊息，其利用網際網路對公眾散布而為詐欺取財行為未遂。刑事偵查技術有「釣魚偵查」，對有犯罪意圖之人，以設計引誘的方式暴露犯罪事證，而加以逮捕，此屬偵查犯罪技巧，於公共利益的維護有其必要性存在。

法官指出，被告曾男佯稱以販賣毒品為藉口，欲詐取受騙者的財物，主觀上無販賣毒品營利的意圖，自不構成販賣毒品罪。而曾男已著手實行以網際網路對公眾散布而詐欺取財行為，惟因員警係為實施誘捕而佯為買家，以求人贓俱獲，無實際買受真意，僅能論以未遂。考量曾男到案後均能坦承犯行，判處十月徒刑。

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