當鋪老闆中彈後遭上銬挾持／勇警奪槍伏煞 解救人質

李男衝進當鋪連開八槍，遭警奪槍制伏。（記者洪美秀翻攝）

新竹市光復路關東橋附近一家當鋪前天晚間傳出槍響，四十三歲李姓男子懷疑當鋪蔡姓老闆疑涉入與女友的感情，持槍衝進當鋪並連開八槍，蔡姓當鋪老闆右手中兩槍、臀部中一槍及右大腿中一槍，後來更被李嫌銬在當鋪內挾持；獲報趕到現場的關東橋派出所巡佐王聖文，為確保人質安全，趁李嫌慌亂失措之際上前奪槍，成功壓制李嫌。蔡姓老闆獲救後送醫，已取出子彈，無生命危險。

醋男連轟8槍

當鋪老闆中4槍保住命

警方在李嫌身上查扣改造手槍兩把、子彈五十八顆及手銬一副等犯罪證物。初步了解，李嫌疑以因蔡姓當鋪老闆與自己的女友有感情糾紛，他心生不滿，想找蔡男理論，便持槍到蔡男所開當鋪理論，隨後就發生開槍傷人事件，且李不僅射傷蔡男，又使用手銬將蔡銬在牆邊挾持，直至警方到場，一舉奪槍並將李壓制在地，救出蔡男送醫。

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全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送新竹地檢署偵辦，對於李嫌開槍的確切原因及槍枝來源，檢警進一步追查中。

警方肯定員警王聖文面對持槍歹徒時臨危不亂、冒險犯難，英勇奪槍並即時解救遭挾持人質，已予以表揚，並對任何危害公共安全及挑戰公權力的不法行為，絕不寬貸，將依法執法偵辦，維護治安。

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