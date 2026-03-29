運毒主嫌躲油桶偷渡 公海指揮接運上噸毒品

調查局南機站和海巡署接獲美方情資後，專案人員出海查緝，強勢登上金昌龍號貨輪，查獲純質淨重近20公斤的安非他命與高達1006公斤的K他命。（資料照）

台籍男子葉俊珏與王偉哲為了賺一百五十萬元，躲在油桶內偷渡出海，在公海上指揮接駁黑市價逾廿億元的二級毒品安非他命與三級毒品K他命，雖然葉男等人藏身油桶的手法神不知鬼不覺，但在台美聯手下，仍順利破獲這起毒品總重破噸的重大跨國運毒案。

高雄地院判決書指出，去年六月，葉俊珏夥同王偉哲潛入嘉義布袋港，將身體蜷縮在狹小油桶內搭船出海，登上在台澎海域徘徊的坦尚尼亞籍貨輪「金昌龍號」。兩人在船上雖無職稱，卻是實質的「太上皇」，每日與全案幕後上手「阿義」透過衛星電話單線聯繫，並將航行座標下達給緬甸籍船長，指揮船隻在馬來西亞與菲律賓外海徘徊。

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麻布袋毒品拋海 逮正著

去年六月十九日深夜，大批以茶葉袋包裝的毒品像「接龍」一樣被搬入金昌龍號，由於數量太多，把船艙浴室和小房間都塞得密不透風。調查局南機站和海巡署接獲美方情資後，專案人員坐上海巡艇，在高雄港西南方三百五十海浬處，發現「金號」正在拋丟麻布袋裝的毒品滅證，我方強勢登船制伏，查獲純質淨重近廿公斤的安非他命與高達一千零六公斤的K他命，成功在海上攔阻毒品侵台。

葉俊珏落網 王偉哲潛逃

高雄地院審理時，主嫌葉俊珏坦承犯行，但緬甸籍船員們紛紛打出「悲情牌」，辯稱自己只是為了領取每月數百到三千美金的微薄薪水，根本不知道搬得是毒品，還說「老闆叫我們搬什麼就搬什麼」。但法官認為，接貨時間在深夜、且非正式港口接駁，加上毒品包裝破損外溢，船員們豈會不知其中有詐？

雄院依此將葉男與船長各判十年與六年徒刑，其餘船員各判三年徒刑，並於執行完畢後驅逐出境，還可上訴。另一名台籍男子王偉哲後來潛逃，目前通緝中。

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